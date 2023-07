Jardinage: les astuces de Jeanne d’Arc Lavoie

Acquérir une véritable expertise en jardinage n’est pas une tâche aisée. Entre la planification du terrain, la sélection des semences, la multitude d’engrais disponibles sur le marché et les soins constants nécessaires pour entretenir le jardin, il est facile de se sentir dépassé par la quantité d’informations à assimiler et le travail à accomplir.

Jeanne d’Arc Lavoie, jardinière amateur de la région de Saint-Isidore, souhaite que les récoltes de chacun soient un franc succès. Pour cette raison, elle a accepté de guider nos lecteurs et lectrices adeptes de jardinage pendant toute la saison estivale, et ce, étape par étape.

L’entretien

Après avoir planifié votre potager et transplanté vos semis dans le sol, il faut maintenant s’attarder à l’entretien de votre jardin pour profiter d’une récolte abondante à la fin de l’été.

Tout au long de leur croissance, les plants de votre potager nécessitent une attention méticuleuse. Aucun jardin n’est à l’abri des insectes nuisibles et des maladies ravageuses.

Pour cette raison, Jeanne d’Arc Lavoie s’assure de dédier un moment de sa journée à l’entretien de son jardin et à la vérification de ses plants.

Les maladies

«Chaque jour, je vais voir mon jardin et je vérifie s’ il y a des symptômes de maladie sur mes plantes. Si c’est le cas, je vais rapidement trouver un remède.»

Il existe plusieurs types de maladies qui peuvent affecter la croissance des plantes. Les plus fréquentes, selon l’expérience de Mme Lavoie, sont la nécrose apicale de la tomate, le botrytis, le mildiou, et l’oïdium, entre autres.

La nécrose de la tomate se manifeste par des petites lésions qui se développent à l’extrémité du fruit et forment une large tache de couleur noire. On peut également identifier cette maladie sur les poivrons et les courges.

«Ça se développe quand les plantes n’absorbent pas bien le calcium dans la terre ou quand il y a une carence. C’est important d’arroser régulièrement et en profondeur. Vous pouvez aussi arroser le plant avec un litre de lait dilué dans quatre litres d’eau et un peu de savon à vaisselle. Ce remède est autant efficace pour le mildiou que l’oïdium», recommande Jeanne d’Arc.

On peut reconnaître une plante touchée par la maladie du mildiou ou de l’oïdium par des taches jaunes, brunes ou blanchâtres sur le feuillage.

De son côté, le mildiou s’attaque uniquement aux concombres et aux espèces apparentées comme les citrouilles, les courges et les melons.

Pour ce qui est de l’oïdium, on retrouve des symptômes de l’infection plus fréquemment sur les feuilles d’arbres.

«Ça se développe en temps humide et sec, à cause d’un manque d’aération. Pour vous en débarrasser, vous pouvez utiliser du bicarbonate de soude. Il faut diluer cinq millilitres de bicarbonate dans un litre d’eau et ajouter du savon à vaisselle, encore une fois. Vous l’aspergez des deux côtés de la feuille. Il est possible de reprendre le traitement toutes les semaines au besoin», explique Mme Lavoie.

Finalement, si la surface de vos plantes est mouillée en raison de la pluie, de l’irrigation par frondaison, du brouillard ou de la rosée et que la température et l’humidité sont élevées, il y a un plus grand risque d’apparition de botrytis. De façon générale, les infections de botrytis envahissent les fruits comme la fraise, la framboise, le concombre et la courgette.

«C’est un peu comme de la moisissure grise ou de la mousse sur les feuilles. Pour éviter ce problème, il est important de laisser un espace entre les plantes.»

Les insectes

Tandis que certains insectes vous donnent un coup de main en pollinisant vos plants ou en améliorant la structure de votre sol, d’autres souhaitent dévaliser vos récoltes.

La chrysomèle du concombre, le doryphore de la pomme de terre, la piéride du chou, la limace et le perce-oreille sont des exemples d’insectes gourmands qui se serviront dans votre potager à votre insu.

Pour éviter qu’une limace ou un perce-oreille s’attaque à vos fruits et légumes, il faut s’assurer de contrôler l’humidité de votre jardin.

«La limace et le perce-oreille se cachent dans des milieux humides. Pour s’en débarrasser, je suggère d’éviter d’arroser son jardin en soirée. Vous pouvez aussi étendre du paillis pour contrôler l’humidité. Pour les perce-oreilles, le fameux mélange d’huile et de sauce soja fonctionne bien», suggère Jeanne d’Arc.

Pour ce qui est de la chrysomèle, elle se nourrit des concombres, des courges et des melons jusqu’à la fin du mois de juillet. Leur grand appétit peut malheureusement faire mourir les plantes.

«Recouvrir vos plants d’un agrotextile blanc est très utile pour empêcher les insectes de s’incruster dans votre jardin. Non seulement la chrysomèle, mais aussi la piéride qui mange le chou, le chou-fleur, le brocoli, le kale, le chou chinois et la rabioles»

Les doryphores, quant à eux, s’attaquent aux feuilles des plants de pommes de terre. Dès leur apparition, il faut les retirer du plant. Sinon, ils mangeront toutes les feuilles.

«Un truc magique, ce sont les feuilles de rhubarbes. On les met près des plantes et ça éloigne les doryphores. C’est tout de même important de vérifier les plants de pommes de terre chaque jour.»

Jeanne d’Arc Lavoie est une experte des remèdes naturels pour éloigner les intrus de son jardin. En plus des conseils mentionnés ci-dessus, elle recommande aux jardiniers amateurs d’essayer le purin végétal, la macération de cendre de bois ou de ciboulette et la décoction.

Finalement, elle rappelle l’importance de désherber son jardin. Les mauvaises herbes ont tendance à empiéter sur l’espace de vos légumes et fruits favoris, en plus de voler leurs nutriments.

Pour plus de conseils et d’astuces, vous pouvez suivre la page Facebook de Jeanne d’Arc Lavoie.