Modifications à la Loi sur les langues officielles: la commissaire craint des dérapages

La commissaire aux langues officielles, Shirley MacLean, s’interroge sur les raisons qui ont motivé le gouvernement à modifier une partie de la Loi sur les langues officielles.

Des modifications à la Loi sur les langues officielles obligeront la Commissaire aux langues officielles, Shirley MacLean, à noter le nombre de fois qu’une plainte particulière a été déposée par le même plaignant dans son rapport annuel.

Mme MacLean se demande pourquoi le gouvernement a cru bon de préciser cette exigence dans la nouvelle version de la loi.

Elle souligne que cela pourrait poser problème puisque certains plaignants préfèrent demeurer anonymes.

«J’ai des inquiétudes, parce que si un plaignant veut demeurer anonyme, on garde la confidentialité d’un plaignant. Est-ce qu’il y aura une façon, en faisant cela, que [l’identité] d’une personne pourrait être divulguée?»

Le gouvernement semble indiquer que l’identité des plaignants sera encore protégée sous la nouvelle mouture de la loi.

«Le nom du plaignant ne doit pas être divulgué pour des raisons de confidentialité. Le rapport fera simplement état d’un numéro éventuel. Par exemple, le plaignant 275 a déposé la même plainte (avec le type) 16 fois», indique Bruce MacFarlane, directeur de communications du Bureau du Conseil exécutif, par courriel.

Shirley MacLean se demande aussi si le gouvernement pourrait finir par juger que les plaintes à répétition sont moins importantes que les autres. C’est une crainte qui a été partagée par des députés de l’opposition.

«Si je dépose une plainte parce que chaque fois que je vais à l’hôpital, je n’ai pas d’offre active de service, est-ce que ça veut dire que mes plaintes, qui sont semblables, sont moins valables que d’autres?», se demande Mme MacLean.

Elle affirme que certains plaignants avec des problèmes de santé chroniques font souvent face à la quasi-impossibilité d’obtenir des services dans la langue de leur choix à l’hôpital.

«On traite des plaintes, on fait des résolutions informelles, ou on fait enquête, suite à ça si des questions perdurent et que la situation continue, on va continuer à enquêter sur les mêmes questions jusqu’à ce qu’on parvienne à trouver une solution à ces problèmes-là.»

Selon elle, cela ne signifie pas que les plaintes sont moins valables. Les problèmes qui demeurent malgré son intervention rendent peut-être ces plaintes plus valables, selon elle.

La nouvelle version de la loi oblige aussi la commissaire à préciser «la nature et le type» des plaintes reçues, et d’indiquer si une enquête a été réalisée en raison d’une plainte, ou si elle résulte de l’initiative de la commissaire elle-même.

«L’objectif de la modification de la loi était de permettre au gouvernement, par l’intermédiaire du Secrétariat [aux langues officielles], d’obtenir des informations supplémentaires sur la nature de la plainte (comme le type et le lieu)», indique Bruce MacFarlane.

La commissaire affirme toutefois que ces informations étaient déjà présentes dans son rapport annuel.

Ces modifications font partie d’un projet de loi adopté en juin qui crée aussi le Secrétariat aux langues officielles au sein du gouvernement provincial.

Shirley MacLean se dit contente de voir que le gouvernement a maintenu l’obligation de réviser la loi tous les dix ans et qu’il a décidé de créer le secrétariat.

«C’est quelque chose que le commissaire Michel Carrier recommandait depuis des années», dit-elle.

Elle déplore toutefois que bon nombre des recommandations du rapport Finn-McLaughlin sur la révision de la LLO n’ont pas été mises en place, comme le fait d’assujettir les foyers de soins à la LLO, et les recommandations qui concernent la langue de service et la langue de travail dans la fonction publique provinciale.