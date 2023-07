Tempête à Edmundston: le grand nettoyage des dégâts se poursuit 

L’heure est toujours au nettoyage, aux évaluations de l’ampleur des dégâts et de la mise en place de solutions temporaires dans le sillon du violent orage qui a frappé la région d’Edmundston et ses environs le 29 juin.

Une partie de la rue St-François qui s’est affaissée est toujours fermée à la circulation entre les rues Philippe et Rossignol.

Des équipes du ministère des Transports et de l’Infrastructure du Nouveau-Brunswick sont en train de construire un pont temporaire qui devrait permettre à la circulation d’emprunter cette route de nouveau. Le ministère sera d’ailleurs responsable de l’ensemble des travaux dans ce secteur d’Edmundston.

Les représentants de la Ville d’Edmundston ne savent toutefois pas à quel moment le pont sera terminé, mais lorsqu’il sera ouvert, la circulation devra se faire en alternance puisqu’une seule voie sera praticable. En principe, le pont supportera un poids similaire à celui de la rue St-François.

«Alors, si vous étiez capable de circuler, surtout avec les camions lourds, sur ce tronçon, vous allez pouvoir passer une fois que le pont sera logé», a confirmé le directeur du Service de sécurité incendie et coordonnateur des mesures d’urgence d’Edmundston, Jacques Doiron.

Comme il y a eu un glissement de terrain majeur à cet endroit, des travaux d’envergure devront aussi être réalisés afin de stabiliser les berges. D’après M. Doiron, elles seront sécurisées de façon temporaire jusqu’à ce qu’une solution à long terme soit identifiée.

«On n’a pas de date de début des travaux, mais, en regardant l’ampleur des dommages et comment profond est ce ravin, on sait que ce seront des travaux assez majeurs. Si on prend l’exemple de la route 144 (qui s’était affaissée entre Saint-Basile et Rivière-Verte en 2018), on s’attend que ce tronçon prendra un certain temps avant d’être réparé.»

Entretemps, il y a toujours des détours pour les gens d’Edmundston qui souhaitent se rendre vers le Haut-Madawaska et vice-versa. Pour les petits véhicules, comme des voitures et camionnettes, les gens peuvent emprunter le chemin 3000 et le chemin Sisson pour sortir sur le chemin de la Rivière-à-la-Truite dans le secteur Saint-Jacques.

Pour les camions de 43,5 tonnes et moins, ils doivent circuler sur le chemin Morneault à Baker-Brook, passer par le chemin Paradis, sortir sur Rivière-à-la-Truite et prendre la rue Industrielle pour finalement se rendre au chemin Bérubé.

Selon le directeur du Service de sécurité incendie et coordonnateur des mesures d’urgence d’Edmundston, environ 240 citoyens ont contacté la Municipalité pour signaler des dégâts à leurs propriétés.

Selon M. Doiron, les experts en sinistre d’Edmundston ont visité environ 170 de ces résidences en date du 10 juin.

Les gens qui se sont enregistrés auprès de la province du Nouveau-Brunswick afin d’obtenir de l’aide par l’entremise du programme fédéral-provincial destiné aux sinistrés d’une catastrophe naturelle ont reçu, ou recevront également la visite d’inspecteurs provinciaux qui évalueront l’ampleur des dégâts.

«On sympathise avec tout le monde qui a été sinistré, ceux qui doivent faire des détours énormes pour se rendre au travail, les camions lourds qui doivent faire des détours pour livrer leur chargement. On essaie de faire notre possible pour remédier au problème.»

Notons qu’une collecte spéciale est toujours en vigueur cette semaine pour les sinistrés. À compter de la semaine suivante, les gens devront contacter la Municipalité s’ils ont encore des objets à jeter.

Plusieurs citoyens du secteur Saint-Jacques qui ont été affectés par des refoulements d’eau et d’égouts ont récemment réclamé un meilleur réseau dans les environs.

Même s’il avoue que l’amélioration du réseau d’aqueduc sera quelque chose à analyser, le maire d’Edmundston, Eric Marquis, a tout de même fait remarquer que l’orage qui a frappé la région a été un phénomène assez exceptionnel.

«Ça fait partie du travail que l’on aura à faire avec les différents consultants. On aura besoin d’évaluer ce qu’il faut faire pour améliorer le réseau, c’est clair. Il faut être réaliste aussi et se demander s’il existe une science assez avancée pour prendre soin d’une pluie de 100 millimètres qui tombe en deux heures. Il faut être franc avec ça dans les discussions que l’on va avoir.»

«Ce n’est pas une crue printanière que l’on a eue. Il y a tellement de parties qui bougent. Un exemple est l’ensablement de la rivière à la truite, qui se fait de 30 à 40 kilomètres plus haut. Ça fait que la rivière monte carrément. Ce n’est pas un problème facile à régler parce que ce n’est pas un problème qui est à Edmundston.»

Une quarantaine de sites municipaux ayant été affectés par l’eau ont été ciblés par la Ville d’Edmundston, qui a embauché une firme d’expert-conseil qui aura le mandat d’évaluer ces endroits et d’assurer leur rétablissement.

«C’est certain que le rétablissement va prendre une bonne partie de l’été, si pas tout l’été, avant que ce ne soit réparé. On s’est assuré que toutes nos infrastructures soient sécuritaires, il reste le nettoyage», a expliqué Jacques Doiron.

Les coûts des dégâts aux infrastructures municipales, ce qui ne comprend pas l’affaissement de terrain sur la rue St-François, s’élèvent, selon des estimations préliminaires, à 1,7 million $.

Le déchaînement de Dame nature ni les travaux et le nettoyage n’ont eu d’impact sur les autres projets de la Ville d’Edmundston.

Selon le maire Marquis, les mots d’ordre sont patience et résilience.

«Les prochaines semaines et les prochains mois ne seront pas nécessairement les plus beaux. Le 29 juin 2023, on va s’en rappeler longtemps, mais je suis convaincu que l’on va réussir à passer au travers.»