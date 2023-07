Transition d’UNI: «C’est comme aller à la pêche seulement avec tes bottes»

Deuxième journée de transition chaotique chez UNI Coopération financière, mardi. Des clients sont parvenus à utiliser leur nouvelle carte de débit et à accéder à leur nouveau compte internet. Mais d’autres ont perdu patience devant des problèmes qui se prolongent.

«C’est certain qu’en raison de l’ampleur du changement, il risque d’y avoir quelques petites coquilles en cours de route, mais nous sommes persuadés que ce sera mineur», a assuré le chef de l’exploitation et directeur général Acadie Vie, Gilles Lanteigne, le 6 juillet.

Des membres d’UNI Coopération financières ont peut-être envie de lui faire copier cette phrase, en la relisant aujourd’hui.

Paies non reçues

En entrevue en tout cas, le pêcheur de homard Jean-Marc Robichaud reste courtois. L’homme de pont originaire de Saint-Louis-de-Kent a pourtant manqué le paiement de son assurance-emploi à cause des dysfonctionnements de sa caisse.

«Il y a beaucoup de gens qui n’ont pas eu leur chèque, témoigne-t-il. C’est un gros mess, là. Ça n’a pas plus de conséquences que ça pour moi. Que l’argent rentre demain ou à soir, ça ne fait pas une grande différence, mais d’autres en arrachent plus.»

Il raconte les mines basses et angoissées des personnes qui ont patienté dans les longues files d’attente aux caisses d’UNI.

«C’est troublant pour le petit monde, commente M. Robichaud. Ce sont les plus grosses poches qui ont le moins de stress. Il faudrait que ce soit l’inverse.»

Il pense que c’est la même chose à l’intérieur d’UNI.

«Les employés essaient de mettre leur beau masque, mais ils ont de la misère et travaillent dur, souligne-t-il. Les fat cats (NDLR: les grands patrons), eux, ne se bodrent pas. C’est décourageant que ce monde-là savait qu’ils faisaient des changements, mais qu’ils n’avaient pas de plan. C’est comme aller à la pêche seulement avec tes bottes!»

En plus d’attendre encore son paiement d’assurance-emploi, M. Robichaud est incapable d’accéder à son nouveau compte internet.

«Je ne vais probablement pas changer de banque, mais ma femme, oui, pour sûr», indique-t-il.

Facturations impossibles

Des employés de Vitalité n’ont pas reçu non plus leur paie à cause des dysfonctionnements d’UNI. Le chef d’entreprise, Koffi N’Djore se trouve quant à lui dans l’impossibilité de recevoir des paiements Interac de ses clients.

«Je n’ai plus accès à mon compte d’entreprise en ligne alors que je fais principalement des transactions par ce moyen, a-t-il soupiré mardi après-midi. Depuis la semaine passée, je ne peux plus accepter d’argent de mes clients. Heureusement que j’ai des comptes dans d’autres institutions financières…»

M. N’Djore a échoué à obtenir de l’aide dans une caisse d’UNI à Moncton.

«Maintenant, je dois retourner travailler pour revenir un autre jour ici afin d’essayer encore de trouver quelqu’un pouvant régler ça, a-t-il déploré. On m’a dit que la seule personne capable de régler mon problème était occupée. Mais moi aussi, je suis occupé.»

Vers 15h, la Ville d’Edmundston a également signalé ne pas apparaître dans les listes de fournisseurs des comptes internet des membres d’UNI. Elle a précisé que le problème était censé se régler bientôt.

Un peu avant UNI avait indiqué que ses services en lignes étaient temporairement indisponibles afin que ses employés mettent à jour des systèmes.

Longues attentes

Au milieu de la tourmente, des membres de la Coopération financière ont attendu longtemps au téléphone afin d’obtenir des conseils. Ç’a été le cas de Johanne Paulin, à Saint-Simon dans la Péninsule acadienne. Elle était incapable de payer ses factures.

«Ils m’ont dit que l’attente allait durer entre 15 et 20 minutes. J’ai attendu trois heures, je te jure! Après j’ai rappelé. J’ai encore eu deux heures d’attente. J’ai aussi laissé mon numéro ce matin pour qu’ils me rappellent. Ils ne l’ont pas encore fait. Ça fait cinq heures que j’attends», a-t-elle raconté vers 15h30.

En attendant, Mme Paulin a baissé les bras.

«Ça bogue, ça bogue, ça bogue, a-t-elle répété. Je ne peux vraiment pas accéder à mes factures du tout. C’est rendu que j’ai 30 codes sur mon cellulaire pour prouver que je suis vraiment moi. Parfois, quand je marque un montant à payer, ça me ramène en arrière. J’ai dit: “j’arrête là.” Si on m’appelle pour me dire que j’ai des paiements en retard, je dirai que ça n’a pas de sens. J’ai tout fait, là.»

Mme Paulin prévoit patienter plusieurs jours avant de réessayer. Nicole Mazerolle, à Moncton, pense faire la même chose.

«J’ai fait toutes mes transactions avant la transition, se félicite-t-elle. Aller sur internet, ce sera la prochaine aventure, mais je vais attendre une semaine ou deux.»

À la caisse UNI de Moncton faisant face au Sobey’s du boulevard Vaughan Harvey, Mme Mazerolle a au moins pu faire fonctionner sa nouvelle carte de débit.

«Le monsieur au guichet m’a bien aidé, applaudit-elle. J’ai réussi à retirer de l’argent. Mais l’attente a été longue. Je suis allée à Dieppe, à Shediac et à la caisse de l’avenue Morton à Moncton avant de m’arrêter ici parce qu’il y avait moins de line-up.»

Transition réussie

Pour Julien Léger, de Moncton, la transition n’a pas été «si pire» en revanche.

«C’est surtout en ligne que ç’a été difficile pour accepter des transferts, s’est-il rappelé. Mais aujourd’hui, à la caisse, on m’a donné des conseils et ç’a fonctionné. Le site n’est pas si mal, les informations sont bien affichées, mais quelqu’un de pas habitué pourrait trouver ça difficile.»

Mardi soir, l’application pour téléphone intelligent d’UNI était toujours introuvable.

UNI refuse de s’expliquer

UNI Coopération financière a refusé pour une deuxième journée consécutive les demandes d’entrevue de l’Acadie Nouvelle.

Elle s’est contentée d’envoyer par courriel une mise à jour de l’état de ses services à 20h, mardi: