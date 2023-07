Boycott de Facebook: le N.-B. ne suit pas le Québec et le fédéral pour l’instant

Alors que les tensions entre les gouvernements et les géants du web augmentent, les gouvernements du Canada et du Québec ont suspendu leurs publicités sur Facebook. Pour l’instant, le N.-B. ne leur emboîte pas le pas.

En plus de ces gouvernements, la Ville de Montréal, ainsi que des entreprises médiatiques comme Québecor et Cogeco, ont aussi cessé d’afficher des publicités sur Facebook et Instagram.

La suspension de leur publicité sur ces sites est un nouveau chapitre du bras de fer qui oppose les gouvernements, les médias et les géants du web dans la foulée de l’adoption du projet de loi C-18.

En principe, ce projet de loi oblige Meta et Google à rémunérer les médias d’information pour leur contenu qui est partagé sur les plateformes web comme Facebook, Instagram, et les résultats du moteur de recherche Google. Il entrera en vigueur à la fin décembre.

Toutefois, en réponse au projet de loi, ces entreprises ont annoncé qu’elles vont bientôt commencer à bloquer les nouvelles sur leurs plateformes web.

De son côté, la province du Nouveau-Brunswick n’a pas suspendu ses publicités sur les plateformes de l’entreprise Meta pour l’instant.

«Nous sommes conscients de la décision du gouvernement fédéral. Pour l’instant, nous n’avons pas modifié les plateformes sur lesquelles nous faisons de la publicité», a indiqué par courriel Bruce MacFarlane, porte-parole du Bureau du conseil exécutif du gouvernement du N.-B. Kent Walker, président des affaires mondiales de Google et de sa société mère Alphabet, a déclaré dans une entrevue la semaine dernière que la loi était inapplicable, car elle met un prix sur les liens, ce qui entraîne une responsabilité financière non plafonnée «qu’aucune entreprise ne pourrait accepter».

«Je pense que nous avons besoin d’attentes financières claires, et nous avons besoin d’une voie claire et réaliste vers l’exemption qui tient compte de nos accords commerciaux et des autres soutiens que nous fournissons pour les nouvelles au Canada», a déclaré M. Walker.

Une personne représentant Meta a déclaré que le processus réglementaire ne serait pas en mesure de répondre aux changements que l’entreprise souhaite voir, c’est pourquoi elle prévoit de supprimer les nouvelles de ses plateformes.

Un plus grand mouvement sera nécessaire, selon des experts

Selon des experts, le retrait par plusieurs gouvernements et entreprises au Canada de leurs publicités sur Facebook pourrait inciter la société Meta à conclure des accords avec des organes de presse, bien qu’il faudrait sans doute un plus grand mouvement pour la contraindre à agir.

La tactique adoptée par plusieurs gouvernements et entreprises au pays cette semaine pourrait forcer la main du géant des médias sociaux si d’autres pays et entreprises emboîtent le pas sur des marchés plus importants, a déclaré Sam Andrey, directeur général du groupe Dais à la Toronto Metropolitan University.

«J’ai trouvé intéressante la rapidité avec laquelle un groupe d’organisations et de gouvernements ont suivi, et je suis sûr qu’il y en aura d’autres», a-t-il fait valoir.

«Le gouvernement du Canada en tant qu’annonceur n’est pas une énorme perte pour eux dans le cadre de l’ensemble de leurs revenus publicitaires canadiens. Mais s’il déclenche un mouvement, vous pourriez les voir reconsidérer leur décision», a précisé M. Andrey.

Les 10 millions $ par an que le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a déclaré dépenser en publicités avec Facebook et Instagram représentent une infime fraction des 113 milliards $ de revenus publicitaires de Meta l’an dernier.

Néanmoins, des observateurs des médias affirment que Meta devra peut-être reconsidérer sa stratégie si de grandes entreprises ainsi que des gouvernements qui conçoivent des lois similaires, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et le Brésil, suivent l’exemple du Canada.

«D’autres pays démocratiques tels que les États-Unis et le Mexique et l’Union européenne pourraient tous prendre des mesures de principe similaires», a déclaré Courtney Radsch, directrice du Center for Journalism and Liberty, un groupe de réflexion établi à Washington.

La période de six mois avant l’entrée en vigueur du projet de loi donne à Ottawa le temps de décider comment procéder avec la réglementation.

Avec des extraits de la Presse canadienne.