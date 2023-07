Coupable d’avoir appelé sa victime, Steve Laurette mérite 30 mois de prison, selon la Couronne

Condamné le 1er juin à purger sept années derrière les barreaux pour agression sexuelle sur une personne d’âge mineur, Steven Laurette risque de voir être prolongée de quelques mois.

L’homme de Tetagouche-Sud était de retour au Palais de justice de Bathurst mercredi, cette fois afin de connaître sa sentence après avoir été reconnu coupable à deux nouvelles, soit entrave à la justice et non-respect d’une ordonnance de la Cour. Cette sentence fait suite au verdict de culpabilité tombé le 21 juin.

Les faits reprochés à l’accusé remontent au 13 décembre 2021. Alors incarcéré au Centre correctionnel de Dalhousie, Laurette a communiqué avec sa victime alors que la Cour le lui avait formellement interdit. L’objet de cet appel est d’autant plus troublant que l’accusé a tenté de la convaincre de ne pas témoigner contre lui à son enquête préliminaire.

Mercredi, le juge Scott Brittain a écouté les observations sur sentences de la Couronne et de la défense. D’entrée de jeu, les deux parties ont indiqué qu’elles ne s’étaient pas entendues sur les termes d’une soumission conjointe.

Au niveau de la poursuite, le procureur Yves Duguay a d’entrée de jeu tenu à souligner la gravité des gestes commis par Laurette, soit celui d’avoir dûment planifié de faire entrave au processus judiciaire en contactant sa victime. Les appels sont survenus la veille du témoignage de la victime lors de l’enquête préliminaire. S’ils avaient atteint leur objectif, cela aurait pu sérieusement faire dérailler un procès.

«Il s’agit d’un crime très sérieux que de tenter d’influencer le cours de la justice. Et dans ce cas-ci ce qui est encore plus délicat alors que cela touche une personne d’âge mineur», a indiqué l’avocat.

Il a également avisé la Cour que l’accusé avait non seulement un historique judiciaire bien chargé, mais aussi l’habitude de ne pas respecter les ordonnances de la Cour. En fait, son casier indique pas moins de neuf bris de conditions liés à différentes accusations.

Outre l’âge de la victime, Me Duguay a aussi noté comme facteur aggravant l’impact de ce geste sur cette dernière, déjà passablement traumatisé par toute cette affaire. À la lumière de tous ces éléments, la Couronne a suggéré au juge l’imposition d’une peine exemplaire de deux ans et demi (30 mois) devant être servie de façon consécutive – et sans crédit de temps purgé – à la peine en cours. À cela s’ajoute également une nouvelle ordonnance de non-communication avec sa victime.

Du côté de la défense, on concède que les gestes reprochés sont sérieux.

L’avocat de l’accusé, Me Alexander Carleton, a par contre soumis au juge des décisions pour des cas similaires, mais dont la durée de la sentence est moins importante que celle suggérée par la Couronne. Considérant l’ampleur de la peine que son client purge actuellement – et du fait que ce dernier nie toujours sa culpabilité -, il suggère qu’une sentence d’un an (12 mois) serait appropriée dans les circonstances.

Invité à s’adresser à la Cour, Steven Laurette a décliné l’offre.

À la suite de ces représentations des deux avocats, le juge Brittain a annoncé qu’il devait délibérer plus longuement sur ces propositions, notamment dû au fait que les périodes d’incarcérations suggérées divergent passablement. Il a ainsi réservé sa décision au 14 août.