Grand-Sault se lance dans le tourisme 2.0

La Municipalité régionale de Grand-Sault a récemment lancé son tout premier circuit touristique numérique visant à présenter ses divers attraits touristiques.

Surnommé «Explore», ce circuit utilise la technologie My Smart Journey permettant aux gens, en scannant un code QR aux endroits en faisant partie, d’en apprendre un peu plus au sujet des sites historiques, naturels et populaires de Grand-Sault et de ses environs.

Une foule d’informations, que ce soit de l’audio, des photos, des vidéos ou des textes, sont donc partagées sur les téléphones intelligents ou les tablettes électroniques des gens qui ont balayé le code situé sur de petits tableaux installés près des endroits ciblés.

La conseillère Josée Rioux-Walker a mentionné, lors d’une réunion publique du conseil municipal en juin, que l’outil permet aux visiteurs et aux résidents de la région d’expérimenter une visite simple et efficace, sans avoir nécessairement besoin d’un guide.

Une vingtaine de ces points ont été éparpillés un peu partout sur le territoire de Grand-Sault et de ses environs. Il en existe évidemment plusieurs dans le secteur des chutes qui demeure l’attrait fétiche de cette région.

Les gens pourront aussi en apprendre davantage au sujet de personnages marquants de la région comme Malobiannah et Ron Turcotte. Il y en a un qui se rend même jusqu’au pont ferroviaire à chevalets situé dans le quartier de Drummond.

«Avec ce circuit, nous voulons encourager les visiteurs à se promener davantage dans notre municipalité et par la force des choses à manger dans nos restaurants, magasiner dans nos commerces et dormir dans nos hébergements. Grand-Sault doit devenir une une destination à longueur d’année», a indiqué le maire Bertrand Beaulieu.

Notons que Grand-Sault a récemment eu les résultats d’un rapport faisant état de sa situation en matière de tourisme. Le rapport avait conclu que, bien que la région possédait un potentiel touristique intéressant, il n’avait pas encore été exploité à sa juste valeur.

Le maire Beaulieu avait même reconnu, à ce moment, que la municipalité était souvent vue comme un arrêt temporaire, mais qu’il souhaitait qu’elle devienne une destination touristique quatre saisons.

L’information sur l’ensemble des points d’intérêts est également disponible sur le site web de la municipalité au www.grandsault.com/attractions-et-aventures

La Municipalité a bénéficié d’un appui financier de près de 30 000$ de la part de l’APÉCA pour la mise en place de ce circuit numérique, en plus de la revitalisation des enseignes touristiques.

Par conséquent, ce sont 22 enseignes qui ont été placées à des endroits stratégiques aux abords des rues et artères principales de la municipalité afin d’offrir une signalisation claire et efficace aux touristes.

Selon la Municipalité régionale de Grand-Sault, ces nouvelles affiches au lettrage et icônes réfléchissant, de jour comme de nuit, seront facilement visibles par les automobilistes et permettront une meilleure orientation vers les attraits disponibles sur son territoire.