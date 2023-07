Méfaits à Notre-Dame: une résidente propose un plan de sécurité 

Une résidente de Notre-Dame de Kent, Christine Leger, propose plusieurs mesures au conseil municipal de Beausoleil pour tenter de régler la situation dans sa communauté qui est aux prises avec des vols, entrées par effraction et autres méfaits commis.

Lors de la réunion du conseil du 11 juillet, elle a proposé de former un comité qui veillerait à la sécurité dans le quartier de Notre-Dame de Kent.

Christine Leger est originaire de cette localité et y a habité toute sa vie.

«Ça fait 44 ans que j’y vis et je ne planifie pas de déménager non plus. On a choisi cette belle communauté pour élever nos quatre garçons», a-t-elle mentionné.

L’information entendue lors de la réunion publique du 28 juin à Notre-Dame a été une surprise pour elle.

«On savait qu’il y avait un problème de drogues. On savait qu’il y avait un problème de vols dans la communauté.»

Elle croyait la situation comparable à ce qui se passe ailleurs dans d’autres communautés, ni plus ni moins.

Le 28 juin, elle a découvert l’ampleur de la réalité à Notre-Dame.

«De plus en plus, on commence à voir que ce n’est pas seulement des petits vols. Avoir quelqu’un qui cogne à ta porte au milieu de la nuit et qui essaie de rentrer dans ta maison, ce n’est pas acceptable.»

Elle a pris l’initiative de préparer un plan de sécurité de 34 pages.

La citoyenne a proposé quelques pistes de solution aux élus, dont la sensibilisation de la population. Elle croit qu’il faudrait notamment informer la population locale sur le rôle de la GRC, qui reçoit des appels urgents et non urgents.

Elle a aussi découvert récemment que les personnes touchées par certains méfaits non urgents, comme un vol ou une entrée par effraction dans un camp, pouvaient préparer un signalement en ligne des crimes.

«Ça prend 15 minutes à remplir et la GRC va te contacter par la suite pour finaliser le rapport, a-t-elle expliqué. Ils ont besoin de ces statistiques.»

La résidente de Notre-Dame a également mentionné le programme SCAN (Unité des communautés et des quartiers plus sûrs) qui peut être utile pour les résidents de son quartier.

L’unité SCAN peut aider à améliorer la sécurité de la communauté en fermant les propriétés qui sont régulièrement utilisées pour des activités illégales. Elle croit que les gens de Notre-Dame ont intérêt à faire appel à cette unité.

Parmi les autres options proposées, elle a parlé de programmes comparables à la surveillance de quartier, communément appelée «Neighborhood watch.»

Elle croit aussi qu’il faudrait reprendre le programme des parents-secours (Block Parents) pour le bien des enfants.

La résidente souhaite que ses enfants puissent s’amuser à leur guise à Notre-Dame.

«On veut que les enfants sachent qu’ils sont en sécurité à Notre-Dame, Cocagne et Grande-Digue», a-t-elle déclaré.

«Honnêtement, je pense que cette crise qu’on passe à travers va aider les gens à travailler ensemble», a-t-elle ajouté.

Elle encourage les gens de la communauté à rapporter les méfaits à la GRC.

«Plus on rapporte, plus ils vont visiter la communauté. Si personne ne rapporte les vols, comment vont-ils le savoir?»

Reste à voir si son plan d’action et les pistes de solution émises retiendront l’attention du conseil municipal.

«Ça va être vraiment au conseil de décider comment vous voulez avancer avec ça. Je suis prête à donner mon coup de main», a-t-elle exprimé.

La citoyenne ne veut pas nécessairement prendre la responsabilité de ce dossier.

«D’habitude, les gens sont prêts à aider mais ils n’ont pas de direction. Je voulais juste établir un plan. Ça ne va pas nécessairement être à moi de le mettre en action, mais c’est quelque chose que Beausoleil pourrait peut-être utiliser.»

Le maire de la Communauté rurale de Beausoleil, Jean Hébert, apprécie l’initiative de Christine Leger.

«C’est plaisant de voir une citoyenne qui s’implique à ce niveau.»

Le conseiller municipal pour le quartier Notre-Dame, Maurice Cormier, a fait savoir qu’une vingtaine de personnes avaient soumis leur nom à la municipalité, à la suite de la réunion du 28 juin à Notre-Dame, pour former un comité de sécurité dans la communauté.