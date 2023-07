Nouvelle vocation pour le refuge temporaire de la rue St. George de Moncton

Plusieurs individus se retrouvent sans abri depuis la récente fermeture du refuge temporaire de la rue St. George. Un autre refuge temporaire situé sur l’avenue Mark ne sera plus accessible d’ici la fin du mois. Bien que la situation soit loin d’être réjouissante pour les personnes directement touchées, la Ville de Moncton croit pouvoir leur venir en aide de manière plus efficace d’ici quelques mois.

«On est tous dans la rue à cause de ça», lance Jason à l’évocation des fermeture des centres d’hébergement temporaires.

Accoté sur un bloc de béton en bordure d’un terrain vague de la rue St. George, il dit avoir peu d’espoir que d’autres options soient offertes. L’optimisme ne semble pas régner autour de lui non plus. Personne à proximité ne semble croire que l’offre en termes d’hébergement pour les personnes itinérantes sera améliorée.

Shawn, qui est assis tout près, le regard au sol, exprime le même scepticisme et dit n’avoir nulle part où aller.

«Je suis en train de mourir du cancer. Je vais mourir dans la rue!», s’est-il exclamé, découragé.

«Mon frère est mort il y a deux ans, ajoute une femme qui a capté la conversation d’une oreille. Il l’ont mis à la porte [du refuge où il logeait] alors qu’il pleuvait à seaux et qu’il était atteint d’une pneumonie. Il ne voulait pas aller à l’étude biblique [que le refuge Harvest House dit proposer de façon non obligatoire, NDLR].»

Bientôt un centre de services

Le ton est beaucoup plus enthousiaste du côté du conseiller municipal du quartier 2 de Moncton, Charles Léger. Il pense qu’un projet en développement avec le gouvernement provincial permettra de mieux répondre aux besoins de la population sans domicile fixe de la municipalité.

Le bâtiment de la rue St. George, qui a servi de refuge temporaire, pourrait être repris et transformé en centre de services d’ici l’automne. Il pourrait aussi retrouver ses anciennes fonctions de temps à autre en cas d’intempéries et de températures extrêmes.

«La province est censée nous revenir d’ici la fin septembre avec une proposition», affirme l’élu.

Pour l’instant, le ministère du Développement social déclare qu’il étudie avec la Ville de Moncton la possibilité de créer une halte-accueil permanente pour que les itinérants puissent se socialiser et recevoir des services de soutien.

Si tout se passe bien, l’entrée en fonction du centre pourrait se faire dès octobre et les services seraient accessibles à toute heure de la journée et tous les jours de la semaine, selon M. Léger. Bien qu’il n’y aurait plus de refuge permanent sur place, l’endroit devrait permettre de faire un tri afin d’évaluer et d’offrir les services appropriés aux personnes dans le besoin.

Le conseiller municipal pense que ce nouveau système permettrait d’accélérer le traitement du dossier de chaque personne selon ses besoins spécifiques.

«Si une personne qui n’a pas de problème de drogue ou de santé mentale se trouve sans logement, il y aurait peut-être une façon de mieux cibler [ses besoins] et de faire en sorte qu’elle trouve une habitation sans être obligée d’attendre des semaines ou des mois dans la rue [où elle risque davantage de développer des problèmes de dépendance]», illustre-t-il.

M. Léger dit avoir un bon rapport avec Fredericton en ce qui concerne ce dossier.

«C’est une priorité pour la province et notre municipalité. Ce n’est pas facile – plusieurs organismes sont impliqués -, mais ça s’en vient, assure-t-il. Depuis janvier, presque 200 personnes qui étaient sans abri ont été logées. Je pense qu’on est beaucoup mieux placés qu’il y a trois ou quatre ans.»

Malgré les améliorations, M. Léger croit qu’environ 400 individus se trouvent encore à la rue dans Moncton. Certains d’entre eux arrivent de l’extérieur de la ville, alors que d’autres ne sont plus en mesure de payer les logements où ils habitaient auparavant.

«Il y a encore beaucoup de travail à faire. C’est un début. Il faut avoir une stratégie à long terme, indique le conseiller municipal en prenant comme exemple les progrès de la Maison Nazareth. C’est beaucoup mieux géré maintenant. Ils ont fait du très beau travail.»

– Avec la collaboration du journaliste Cédric Thévenin.