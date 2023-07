Une ligne d’urgence pour la santé mentale: 1-866-355-5550

Une nouvelle ligne d’écoute dédiée aux problèmes de dépendance et de santé mentale est mise à la disposition des Néo-Brunswickois. Depuis cette semaine, les conseils de cliniciens formés sont rendus disponibles à la population gratuitement via le 1-866-355-5550. Cette initiative, qui était prévue dans le plan provincial de la santé, devrait coûter environ 1,3 million $ par année selon le gouvernement provincial. Elle s’ajoute à d’autres services mis en place pour lutter contre les problèmes de dépendance et de santé mentale, dont le site web Navigapp ainsi que des séances uniques de thérapie offertes librement dans des cliniques communautaires.