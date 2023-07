Facture de l’isthme de Chignecto: Higgs veut poursuivre Ottawa

La chicane entre les provinces et Ottawa à savoir qui devra débourser le plus pour protéger l’isthme de Chignecto pourrait bien se régler devant les tribunaux. L’isthme de Chignecto est le lien de terre ferme entre la Nouvelle-Écosse et le N.-B., et il est menacé par l’élévation des eaux.

Le premier ministre du N.-B., Blaine Higgs, affirme que la province du N.-B. poursuivra le gouvernement du Canada dans une lettre envoyée au ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc, au début juillet.

Higgs y écrit que la responsabilité d’assurer le transport interprovincial revient entièrement au gouvernement du Canada, et qu’Ottawa devrait payer toute la facture des travaux qui serviront à protéger le lien terrestre entre le N.-B. et la Nouvelle-Écosse.

Il pointe du doigt deux parties de la Loi constitutionnelle de 1867 qui, selon lui, confèrent cette responsabilité au gouvernement fédéral.

Depuis plusieurs mois, les gouvernements du N.-B. et de la N.-É. insistent qu’Ottawa devrait financer plus de la moitié du projet visant à protéger l’isthme de Chignecto de l’élévation du niveau de la mer et du risque de tempête qui pourrait inonder la région.

Il s’agit d’un important corridor économique entre les deux provinces maritimes. Cette région comprend des habitations, des routes et un chemin de fer.

Blaine Higgs fait grimper la tension d’un cran dans sa lettre. Il affirme que les deux provinces ont l’intention de demander l’avis d’un tribunal sur la question constitutionnelle, et il affirme que le fédéral doit payer toute la facture.

«Si le gouvernement fédéral refuse d’accepter sa responsabilité constitutionnelle de cette manière, il reviendra aux gouvernements du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse de demander aux tribunaux de faire appliquer la loi suprême du pays», promet-il.

Blaine Higgs affirme que traîner le gouvernement fédéral devant les tribunaux serait un processus «long et coûteux», mais qu’il croit fermement que le gouvernement fédéral doit payer et que les tribunaux donneraient raison aux provinces.

Jean-Sébastien Comeau, porte-parole de Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, indique que la protection de l’isthme est une responsabilité partagée entre le gouvernement du Canada et les deux provinces.

«Il est faux de prétendre que le gouvernement du Canada a la responsabilité constitutionnelle d’entretenir la route provinciale qui traverse l’isthme […] Il est regrettable que le premier ministre Higgs menace d’en faire une bataille juridique. Un tel geste serait une perte de temps et d’argent qui ne fera rien pour protéger les communautés et les chaînes d’approvisionnement essentielles le long de l’isthme.»

Dominic LeBlanc offre aux provinces de financer 50% du projet, soit 200 millions $, à l’aide du Fonds d’atténuation et d’adaptation en matière de catastrophes, et il maintient que le gouvernement fédéral ne peut pas augmenter sa contribution financière en raison des règles de ce programme.

Blaine Higgs écrit que les provinces prendront cette offre en ligne de compte, mais à condition que le gouvernement fédéral accepte de payer 66% de la facture si elle dépasse l’estimation de coût initial de 300 millions $.

Il affirme aussi que même si la province accepte cette offre, elle demandera quand même aux tribunaux de trancher sur la question constitutionnelle.

Dans une lettre datant du 23 juin, Dominic LeBlanc semble indiquer que l’estimation de coût a déjà atteint 400 millions $ puisqu’il dit que 50% du coût du projet équivaut à 200 millions $, d’après les estimations qui lui ont été fournies par les représentants des provinces.