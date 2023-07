Le plus imposant rodéo de l’histoire du Festival Western de Saint-Quentin

Les amateurs de sensations fortes seront aux anges alors que l’équipe du Festival Western s’apprête à présenter plus de 300 performances de cowboys et cowgirls lors dans le cadre de son rodéo professionnel.

C’est essoufflé, en marchant d’un site à l’autre et entre deux bénévoles à qui elle donne des instructions, que la présidente du festival, Nicole Labrie, prend un instant pour commenter le début des activités.

Il faut dire que la tâche n’est pas mince.

«Organiser un festival comme celui-ci, c’est fou raide. En fait, c’est comme s’il y avait trois festivals en un: un festival de rodéo, un de musique et un familial. Et c’est sans compter la gestion du terrain de camping qui est rempli à craquer, un véritable village temporaire», raconte-t-elle.

Bien que déjà exténuée après seulement deux jours (sur six) d’activités, elle est toutefois loin de se plaindre. Elle est même des plus enthousiastes puisque depuis le coup d’envoi donné mardi, la foule est de la partie.

«On a lancé les festivités avec le bingo et la participation fut excellente. Ça s’est poursuivi hier soir (mercredi) avec la course de tracteurs à gazon modifiés où l’on a été agréablement surpris par le nombre de spectateurs venu assister à l’événement à notre stade. Ça commence vraiment fort et on aime ça», lance l’organisatrice.

Comme toujours, le clou du festival demeure néanmoins le rodéo professionnel qui sera divisé en deux parties, soit vendredi en soirée et samedi en après-midi. Et cette année, le rodéo a un petit quelque chose de particulier.

«Le producteur de l’événement nous l’a confirmé, c’est du jamais vu chez nous, à Saint-Quentin. Ce sera notre plus important rodéo à ce jour», indique Mme Labrie.

Des compétiteurs provenant du Nouveau-Brunswick, de l’Ontario et du Québec sont attendus dans l’arène, mais aussi des États-Unis et même d’aussi loin que de l’Australie. On attend notamment une quinzaine de monteurs de taureaux – la compétition la plus extrême du lot -, ce qui constitue le nombre le plus élevé de participants jusqu’ici.

«On a déjà vu des rodéos avec seulement cinq ou six monteurs, et là on parle d’une quinzaine. On s’attend donc à tout un spectacle. Pour l’ensemble de la fin de semaine, on s’attend à 300 prestations. C’est très excitant de penser que ce sera notre plus gros rodéo à vie, et probablement le plus gros rodéo également de toutes les Maritimes. C’est donc définitivement quelque chose à voir et à mettre à l’agenda», ajoute-t-elle.

Point d’interrogations il y a quelques mois, les bénévoles sont finalement au rendez-vous. L’organisation craignait en effet de manquer de «bras», ce qui l’avait amené à lancer un appel à la population.

«Et celle-ci a répondu. Pour toute la durée du festival, on devrait avoir près de 300 bénévoles qui vont nous aider avec différentes tâches lors des nombreuses activités. C’est énorme et on les remercie déjà, car on ne pourrait jamais monter un tel événement sans eux», indique Mme Labrie.

La seule ombre au tableau pour le reste des festivités, c’est la météo. On annonce en effet du temps gris et de la pluie dans cette portion du Restigouche jusqu’à dimanche. Ces prévisions n’inquiètent toutefois pas la présidente du festival.

«C’est certain qu’on préférerait du beau temps, mais on ne s’arrête pas là-dessus, et d’ailleurs tout peut changer tellement rapidement. Cela dit, on est équipé en cas de pluie. Les estrades de notre stade du rodéo sont couvertes, donc le public est à l’abri. Puis la majeure partie de nos autres activités se déroulent soit sous notre chapiteau, soit dans notre aréna», rassure Mme Labrie.

Parmi les autres activités en question, notons le concours Miss Cowgirl Atlantique, le concert de l’artiste québécoise Guylaine Tanguay, ainsi que plusieurs autres prestations musicales.