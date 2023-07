Logements: l’Université de Moncton s’en remet à la communauté

Avec une crise du logement et une augmentation du nombre d’étudiants, l’Université de Moncton demande aux gens qui ont des chambres libres d’héberger ses étudiants.

Il s’agit d’un «besoin urgent» de la population étudiante en raison de la crise du logement dans la région du Grand Moncton, selon un message envoyé à la communauté universitaire mardi.

«Votre offre peut être temporaire jusqu’à ce que la personne se trouve un autre logement dans la région, ou peut être contractuelle pour la totalité d’une session ou année universitaire», peut-on y lire.

Les trois campus de l’Université ont fait la même chose l’an dernier, à la fin août.

«Tout de suite, nos résidences sont complètes, donc on fait un appel à la communauté cinq semaines plus tôt que l’année dernière pour mieux appuyer nos étudiants et pour les rassurer qu’on est là pour les aider à trouver des logements», dit Gabriel Cormier, vice-recteur à l’administration et aux ressources humaines de l’institution.

Depuis que l’appel a été lancé, certains propriétaires de maisons ont signalé qu’ils avaient des chambres libres, selon M. Cormier.

Une personne est chargée de jumeler les étudiants aux propriétaires.

Les personnes ayant des chambres libres peuvent contacter par courriel.

Gabriel Cormier affirme que l’Université peut s’attendre à quelques centaines d’étudiants de plus, issus du Canada, et d’ailleurs.

Bien que les demandes d’admission de l’extérieur du pays ont augmenté, certains étudiants pourraient ne pas obtenir leurs visas, ce qui rend l’augmentation exacte assez difficile à estimer, d’après lui.

L’Université a aussi lancé des appels d’offres à des hôtels de la région afin d’avoir des chambres d’hôtel peu dispendieuses en cas de dépannage pour les deux ou trois premières semaines de la rentrée universitaire, prévue pour le 5 septembre.

Une solution de rechange

Jovial Orlachi Osundu, présidente de l’Association des étudiantes et étudiants internationaux du campus universitaire de Moncton (AÉÉICUM), estime que cet appel à la communauté est une bonne solution pour l’instant.

D’après elle, la crise du logement touche tous les étudiants, mais elle est particulièrement préoccupante pour les étudiants internationaux qui viennent d’arriver au Nouveau-Brunswick et qui peuvent faire face à des propriétaires mal intentionnés.

«Les étudiants qui sont déjà là, ils ont des amis, des ressources. Mais ceux qui arrivent, des fois, ils n’ont pas pu avoir de chambres dans les logements universitaires, il arrive quelquefois qu’ils se fassent abuser par des propriétaires à travers de méthodes que nous estimons peu orthodoxes», dit l’étudiante en troisième année en travail social.

La présidente de l’AÉÉICUM explique qu’il peut arriver que des propriétaires demandent trois mois de loyer comme caution et qu’ils refusent ensuite de redonner l’argent à l’étudiant s’il veut quitter le logement, par exemple.

«Ils viennent d’arriver au Canada, ils ont peur qu’on appelle la police et qu’on les renvoie au pays.»

Elle affirme que le fait que l’Université gère le placement de certains étudiants dans des logements improvisés dans la région est une bonne chose, puisque l’institution agit comme intermédiaire pour éviter ce genre d’abus.

Elle dit qu’il s’agit d’une bonne solution de rechange pour l’instant, mais qu’elle aimerait voir des solutions à long terme, comme la construction de plus de logements abordables sur le campus.

Jovial Orlachi Osundu espère que l’Université ne devra pas faire appel à la communauté à chaque rentrée.

«Pourquoi ne pas mettre en place des mesures qui vont durer sur le long terme, et non des mesures immédiates sur le court terme? La pénurie de logements ne disparaîtra pas parce que quelques familles auront hébergé des étudiants», dit-elle.