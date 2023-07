Plus personne ne sera laissé à l’écart à Kouchibouguac

Les personnes à mobilité réduite peuvent désormais se rendre jusqu’au bord de l’eau à la plage Kellys du Parc national Kouchibouguac.

Les autorités du parc ont placé un tapis d’aide à la mobilité, avec surface ferme et antidérapante, pour permettre aux personnes en fauteuil roulant d’avoir accès au sable et au bord de l’eau. Certains pourront même se saucer les orteils dans l’eau salée.

«Ça fait depuis l’été 2022 qu’on les a et c’est vraiment le bonheur pour nous autres», indique la coordonnatrice de l’interprétation au Parc national Kouchibouguac, Mélanie Richard.

Auparavant, les personnes en fauteuil roulant pouvaient se rendre jusqu’au bout de la passerelle, mais n’avaient pas accès à la plage. «La suite logique, c’était d’ajouter ces tapis. C’est une surface idéale pour rouler dessus et c’est beaucoup plus facile pour les gens qui ont un défi de mobilité», explique la porte-parole.

«Je te dirais que sur le sable mou, ça donne une solidité sur laquelle on peut rouler et marcher facilement», affirme-t-elle.

Pour conserver ce tapis spécial plus longtemps, celui-ci est enlevé et remis chaque jour. Lorsque les sauveteurs de la plage arrivent sur place, ce sont eux qui installent le tapis. «C’est disponible du jeudi au lundi, de 8h à 18h», précise Mélanie Richard.

Elle croit que ce genre de tapis utilisé également dans d’autres parcs nationaux est un bel ajout pour Kouchibouguac. D’après la porte-parole, les visiteurs en parlent. Même les parents munis de poussettes d’enfants sont heureux de rouler sur ce tapis.

«Nous à l’agence Parcs Canada, on cherche toujours à améliorer l’accessibilité pour nos visiteurs, mais aussi pour les gens locaux. On continue d’adapter nos infrastructures déjà sur place ou si on doit refaire des infrastructures, on garde ça en tête.»

Selon la coordonnatrice, le Parc national dispose également de fauteuils roulants, genre tout-terrains, sur place. Ils sont disponibles à l’accueil ainsi qu’à la cantine de la plage Kellys. «J’encourage les gens à appeler d’avance pour planifier leur visite, et les employés sont toujours disponibles pour aider ou donner des renseignements», dit-elle.

«C’est sûr qu’avec une population qui est de plus en plus vieillissante, ça permet une expérience qui est plus complète. C’est vraiment ça qu’on cherche.»