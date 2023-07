Questions-réponses avec le PDG d’UNI Robert Moreau

Combien de personnes et d’entreprises ont été touchées par des retards de versement des paies jeudi?

Environ 16% de nos membres ont subi cet inconvénient et on exprime nos regrets aux membres touchés, car 1% est déjà trop.

Quand les retards seront-ils résolus?

Concernant la paie, selon l’information que j’ai maintenant (NDLR: jeudi soir), la quasi-totalité a été déposée. Cependant comme dans les opérations régulières, il est toujours possible que des exceptions existent. Ces exceptions sont en investigation par nos équipes.

Quelle est la raison des retards? Est-elle différente de celle qui a provoqué des retards dans la remise des paies des chômeurs et des employés de Vitalité plus tôt dans la semaine ?

Oui, ce n’est pas les mêmes raisons. Malgré tous nos tests, l’implantation a été plus difficile que prévu. Les équipes travaillent 24 h sur 24 pour régler les irritants et nous demeurons engagés à résoudre la situation.

Nous remercions sincèrement nos membres de leur patience. Et je veux vous assurer que nous prenons toutes les actions nécessaires pour corriger la situation.

À propos des frais en raison de la transition…

80 000 membres utilisent la nouvelle carte de débit et plus de 60 000 utilisent leur plateforme en ligne.

Si certains membres ont eu des frais dans leur compte à cause de la transition, nous les rembourserons. Chaque cas sera évalué et aucun membre ne sera laissé sans solution.

Je veux rassurer nos membres: la plateforme est sécuritaire et solide. La sécurité des membres est une priorité absolue pour UNI.