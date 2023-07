Transition: des membres d’UNI n’ont pas reçu leur paie

UNI Coopération financière admet rencontrer des difficultés dans le dépôt de la paie de certains de ses membres, jeudi. Toutefois, l’institution se veut rassurante en garantissant que tous les clients concernés recevront leur paie «au cours de la journée». En début d’après-midi, certaines personnes touchées par ces problèmes ont déjà été créditées de leur paie.

«Nous éprouvons actuellement des défis en lien avec le traitement des dépôts de paie depuis le début de la semaine. Avec ce virage technologique, nous avons dû reporter certains dépôts de paie, ce qui a créé un embouteillage temporaire. Nous sommes actuellement en mode rattrapage et toutes les ressources travaillent très fort pour s’assurer de rétablir la situation le plus tôt possible», a fait savoir l’institution sur sa page Facebook.

«Pour ceux qui doivent recevoir leur dépôt de paie aujourd’hui, nous traitons actuellement l’ensemble de ces dépôts et ils seront déposés dans vos comptes au cours de la journée.»

La grande transition chez UNI, qui a rompu plusieurs liens d’affaire avec Desjardins, connait quelques ratés, bien que plusieurs services sont maintenant accessibles comme prévu. Mais plusieurs clients font toujours la file jusqu’à l’extérieur des succursales pour recevoir de l’aide pour pouvoir – entre autres – utiliser leur nouvelle carte de débit ou accéder à la nouvelle plateforme numérique Mon profil.

«Il y a encore des gens qui ont de la difficulté. C’est propre à certains profils ou à certains individus», a mentionné le PDG d’UNI, Robert Moreau dans une entrevue avec l’Acadie Nouvelle, mercredi.

«On leur demande de joindre notre centre contact client et de venir nous voir en caisse. Leur nombre varie tout le temps. Je ne peux pas être précis. On veut accompagner tous les gens avec leurs particularités. Ceux qui ont demandé et reçu de l’accompagnement font des commentaires extrêmement positifs. Ils reprennent leur quotidien», a fait valoir M. Moreau.