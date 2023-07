Après trois ans de fermeture, le pont de Haut Rivière-du-Portage sera finalement remplacé

Un pont qui est fermé à la circulation depuis environ trois ans sera finalement remplacé à Haut Rivière-du-Portage.

Depuis l’été 2020, le pont du chemin Rivière-du-Nord est fermé pour des réparations. Les échéances prévues ont été reportées à plusieurs reprises lors des derniers mois.

Récemment, le ministère des Transports à entrepris une évaluation pour trouver la solution la plus appropriée.

Il existe un autre pont à une voie dans le secteur, mais pour l’emprunter, les résidents doivent faire un détour de quelques kilomètres. Pour cette raison, un comité à fait circuler une pétition qui a recueilli plus de 1600 signatures.

«On est passé par plusieurs processus de négociation avec le ministère des Transports. Finalement, on va avoir notre pont», mentionne Euclide Haché, l’un des membres du comité.

Vendredi dernier, ils ont finalement reçu la lettre qu’ils attendaient avec impatience de la part du ministre des transports, Richard Ames.

«Le Ministère est conscient des inconvénients pour les résidents de la région et s’emploie à faire en sorte qu’un nouvel ouvrage soit mis en place le plus rapidement possible. En raison de son état, le pont existant doit être enlevé», peut-on lire.

Le pont qui était fermé à la circulation sera enlevé de son emplacement dès le mois prochain. Plus tard dans l’année, il sera remplacé par un pont modulaire permanent à une voie.

Les travaux devraient débuter à la fin de l’année.