La cueillette des fraises, toujours aussi populaire

Malgré le temps humide et pluvieux des dernières semaines, les amateurs de fraises de passage à la ferme Légumes chez Reno de Grande-Anse, jeudi après-midi, sont tous ressortis des champs avec les bras pleins.

Rénald Ferron s’est déplacé de Pokesudie jusqu’à Grande-Anse pour cueillir les délicieuses fraises de la ferme Légumes chez Reno. C’est avec un grand sourire qu’il a tenu à féliciter le fermier avant son départ du champ.

«Je suis venu l’année dernière et je suis revenu cette année, ce sont de très belles récoltes. Je n’ai jamais vu des fraises aussi belles et grosses!»

Au passage, une autre dame satisfaite de ses deux gros plats de fraises a mentionné fièrement qu’elle en ferait «une quinzaine de pots de confiture, comme à chaque année!»

Pour une vingtième année consécutive, Reno Poirier est reconnaissant de l’achalandage présent dans ses champs de fraises. Selon lui, la cueillette à la main est toujours aussi populaire dans la Péninsule acadienne.

«Cueillir des fraises, ça permet aux gens de reconnecter avec la nature et de supporter une entreprise locale. Aussi, c’est plus abordable de venir acheter des fraises ici qu’en magasin», explique-t-il.

Selon ses observations, M. Poirier croit qu’il serait avantageux d’acheter ses fraises chez un producteur de la région plutôt que dans les magasins à grande surface.

«Récemment, j’ai vu un petit casseaux de fraises de 750 millilitres au magasin qui était 8$. Ici, on vend le double de fraises pour moins cher. C’est plus économique et meilleur au goût.»

Selon Statistique Canada, 24 615 tonnes de fraises sont cultivées au pays chaque année.

«Certaines personnes choisissent d’aller au magasin plutôt qu’ici, ils ne comprennent pas nécessairement le cycle de production alimentaire», ajoute-t-il.

Alors que certains producteurs de fraises ont dû s’adapter aux mauvaises conditions météorologiques du mois de juin, Reno n’a pas eu ce problème à Grande-Anse.

«Nos sols absorbent bien l’eau, donc la pluie ne les a pas trop affectés. En plus, nous n’avons pas eu de problème de gel. On est chanceux. Je suis vraiment satisfait de notre récolte cette année, elle est très abondante. Les gens sont toujours au rendez-vous année après année.»

À Rivière-à-la-Truite, les propriétaires de la ferme JM Losier ont hâte que le soleil se pointe le bout du nez.

«Le problème, c’est le brouillard et la pluie. Il manque beaucoup de soleil. S’il continue de pleuvoir autant, ça pourrait avoir un impact sur les récoltes, mais tout va bien pour l’instant et les fraises sont belles!», affirme Bernard Losier.

Pour cette raison, les Losier ont dû modifier leurs heures d’ouverture cette semaine.

«On peut seulement commencer nos journées en après-midi, c’est assez désolant. Par contre, le peu de journées ensoleillées que nous avons eu depuis l’ouverture des champs ont été bien occupés. Les gens sont toujours présents.»

La cueillette de fraise se poursuit jusqu’à la fin du mois de juillet dans la Péninsule acadienne. Ensuite, ce sera au tour des framboises d’être cueillies.