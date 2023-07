La journée de pêche au flétan n’a pas été miraculeuse

Les homardiers de la région de Caraquet sont revenus de la pêche au flétan très peu chargés. Comme l’un d’eux l’a dit, il s’agit maintenant d’une activité sportive.

La pêche au flétan, qui se pratique à la ligne avec une série d’hameçons, commençait à six heures du matin, jeudi, et cessait le même jour en début de soirée.

Le premier bateau qui a paru au quai de Caraquet n’a rapporté qu’une prise. Le deuxième, le Jaspado, à peine plus. Le Liam & Cole, qui appartient à Gaston Albert, a pour sa part annoncé trois poissons, mais n’en a livré que deux à la pesée. Du troisième, il n’a ramené que la tête, le reste ayant été dévoré par un phoque.

Sur le quai, plusieurs ont d’ailleurs évoqué la voracité des «loups-marins». Il semblerait que ces derniers suivaient les bateaux, sachant qu’au bout de la ligne (au sens propre), il y avait à boire et à manger.

Gaston Albert, qui a dit en être à sa 56 année de pêche, s’est souvenu que la récolte du flétan, un demi-siècle passé, n’était pas restreinte comme aujourd’hui. Les quotas n’existaient pas et le nombre de «crocs» qu’un pêcheur pouvait «tendre» était si élevé (15 000), qu’on aurait presque pu parler de quantité illimitée. Cette année, le MPO n’en permettait que 175 par pêcheur.

«Quand j’ai commencé, on était 13 au N.-B. qui pêchaient le flétan. Aujourd’hui, on est 450!»

Yves Blanchard, un pêcheur de Bas-Caraquet qui aidait au débarquement des prises pour le compte d’un acheteur de la Gaspésie, a indiqué que cette année, par rapport à 2022, le quota a sensiblement augmenté, passant de 105 à 140 tonnes.

Il a ajouté que le prix offert au pêcheur était de 5$ la livre pour le petit flétan (100 livres et moins) et 4$ pour les prises allant au-delà. Un gros flétan peut mesurer plus de six pieds de long et peser jusqu’à 200 livres.

Une fois encore, les éléments ont entravé le cours normal de la pêche. Sur la mer, en matinée, un épais brouillard avalait l’horizon. La «brume» était telle, ont raconté les pêcheurs du Jaspado, qu’ils voyaient à peine les bouées à une distance de 200 pieds.

Jeudi, les pêcheurs qui accostaient à Caraquet arrivaient principalement des environs de Miscou. Plusieurs pêcheurs du Québec ont aussi tenté leur chance dans le même secteur. Le Jaspado aurait aperçu au moins trois navires provenant de la Belle province.

Retour de la pêche dans le Sud-Est

Jeudi, après des décennies de moratoire, les pêcheurs du Sud-Est de la province ont enfin eu l’occasion de s’attaquer au flétan à nouveau. Pêches et Océans Canada ne permet qu’une fenêtre de 12 heures pour ceux qui ont voulu profiter de l’occasion.

À 18h, heure de tombée, les navires rentraient tranquillement, un après l’autre, au quai de Cap Lumière. En cette seule journée de l’année où la pêche au flétan sera autorisée, les curieux se sont attroupés pour voir les volumineux poissons se faire hisser par une grue à partir des diverses embarcations pour se rendre jusqu’à la pesée.

«Ça aurait pu être mieux, mais on était beaucoup», a confié Paul Babineau d’un ton quelque peu ambivalent. Il faisait partie des quelque 225 participants qui se sont partagés les 142 tonnes de flétans longeant la côte.

Son de cloche similaire du côté de Randy Robichaud. Malgré que le nombre d’individus attrapé n’ait pas dépassé ses attentes, il était tout de même plutôt fier d’un spécimen fort imposant de 164 livres qu’il a réussi à sortir de l’eau.

«C’était bien. La température était belle. [Les prises] auraient pu être meilleures, mais on en a eu un gros. Donc, j’étais content. C’est le plus gros poisson que j’ai vu de ma vie!», a-t-il lancé, le sourire aux lèvres.

Martin Mallet, directeur général de l’Union des pêcheurs Maritimes (UPM), se dit heureux du revirement de situation permettant à nouveau la pêche au flétan dans le secteur.

«Ça a été un gros travail d’environ dix ans de recherche, mais aussi de lobbying auprès du gouvernement et du ministère des Pêches et Océans pour faire valoir l’importance de rouvrir ces zones-là, puis aussi faire valoir le fait que, selon nos observations scientifiques, on n’y voyait pas de risque.»

Il explique que la réouverture de la zone aura un impact économique bénéfique pour ses membres. «Ça va générer une nouvelle activité pour les pêcheurs de la région du Sud-Est, pour qui les zones de pêche traditionnelles qui étaient ouvertes dans le Nord – dans la péninsule acadienne – étaient hors de portée. On peut imaginer la hausse des coûts d’opération entraînée lorsqu’on doit partir d’un quai, comme celui de Cap Lumière, pour se rendre jusqu’à Miscou pour pêcher.»

L’interdiction de capturer du flétan, maintenue pendant de nombreuses années, était liée à des craintes pour la survie d’autres espèces comme la morue juvénile ou la merluche, qui auraient pu être accrochées accidentellement.

«Alors que le flétan, lui, n’était pas menacé. Sa population serait même en croissance présentement, selon les observations de l’UPM, qui dit suivre la situation de près, de concert avec Pêches et Océans Canada. «On espère qu’elle continue de grandir dans les années à venir et créer encore plus d’opportunités pour nos membres», ajoute le directeur général.