Malgré la météo défavorable, les champs de pommes de terre tiennent le coup

Malgré les nombreux épisodes de pluie et les températures humides du mois de juin, les cultures de pomme de terre au Nouveau-Brunswick se portent relativement bien.

Selon Nick Brown, porte-parole du ministère de l’Agriculture, Aquaculture et des Pêches de la province, les précipitations reçues, principalement au cours des deux dernières semaines, ont eu peu d’effets négatifs sur les champs.

Selon M. Brown, les producteurs ont terminé la culture et la formation des rangs dans les champs de pommes de terre. Ils sont en mesure d’entrer dans les champs régulièrement ou selon les besoins.

Selon les indications, la ceinture de pommes de terre du Nouveau-Brunswick est actuellement exempte de spores de mildiou (maladie pouvant affecter les pommes de terre).

Les agronomes recommandent toutefois aux producteurs de pommes de terre de continuer à les surveiller de près.

Paul Desjardins cultive 320 acres (environ 130 hectares) de champs de pommes de terre dans la région de Drummond. Celui-ci ne voit pas non plus les effets de la température jusqu’à maintenant.

«C’est pas mal normal jusqu’à maintenant pour moi. On a eu quelques orages, mais j’ai déjà eu pire que ça. C’est sûr qu’avec la pluie, on a un peu peur pour le mildiou, mais on arrose assez fréquemment pour ne pas “pogner” ça.»

«On a aussi des gens qui viennent deux à trois fois par semaine pour prendre des échantillons de l’air ambiant pour détecter des spores. C’est pour prévenir avant de les voir, parce qu’ à partir du moment qu’on les voit, il est souvent trop tard et on risque de perdre notre récolte.»

Il s’agit somme toute d’une bonne nouvelle jusqu’à maintenant, car la principale culture dans la province est celle de la pomme de terre. Le Nouveau-Brunswick produit plus de 20 000 hectares de pommes de terre dont 56% de la production est destinée à la transformation, 25% au marché de produits frais et 19% à la semence.

Selon la météorologue d’Environnement Canada, Jill Mapea, les épisodes de précipitations du mois de juin n’ont pas battu de records absolus, même si, dans certains cas, les quantités de pluie ont été supérieures à la moyenne des dernières années.

Selon elle, le fait que les quatre mois précédant le mois de juin ont été plus secs peut expliquer pourquoi on semble croire que le mois de juin a été beaucoup plus pluvieux que d’habitude.

Il y a tout de même eu d’importantes précipitations dans la région de Bathurst et ses environs qui a reçu 211 mm de pluie alors que la moyenne est de 97 mm.

Dans la région de Moncton, on compte 144 mm de pluie alors que la moyenne est de 95 mm. À Edmundston, la moyenne des dernières années a été respectée jusqu’au 29 juin alors qu’il y a eu un violent orage qui a laissé tomber une quantité impressionnante d’eau sur le sol en peu de temps. Cet épisode de pluie intense a fait grimper les précipitations à 186 mm alors que la moyenne est normalement de 97 mm.

Il faut toutefois noter que l’orage du 29 juin a surtout affecté Edmundston et ses environs ce qui a entraîné peu de conséquences sur les champs de pommes de terre du Nord-Ouest qui sont majoritairement situés dans la région de Grand-Sault, se situant à une soixantaine de kilomètres de cet endroit.

Environnement Canada prévoit cependant des précipitations au-dessus de la normale au cours des mois de juillet, août et septembre, même s’il existe encore des incertitudes à ce sujet.

Bien que la saison soit encore jeune – la récolte commence habituellement à la fin du mois de septembre – Paul Desjardins souhaite qu’il y ait au moins quelques périodes de soleil d’ici là.

«Il a mouillé un peu plus, mais pas assez pour m’énerver encore. Il faudrait que ça devienne sec un peu. C’est sûr que trop sec, ce n’est pas bon, mais trop humide ce n’est pas bon non plus. Évidemment, ce n’est pas nous autres qui décidons ça.»