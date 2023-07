Menaces de Meta et de Google: Informez-vous à la source!

Récemment, les plates-formes Meta (Facebook) et Google ont annoncé qu’elles bloqueront prochainement l’accès aux nouvelles provenant des médias d’information canadiens. Ces contenus, dont le nôtre, ne seront donc plus accessibles ni dans les vitrines comme Google Actualités, ni par l’intermédiaire du moteur de recherche de Google ou encore dans votre fil d’actualités de Facebook.

Cette réaction, que nous pouvons qualifier de menace directe, fait suite à l’adoption par le gouvernement canadien de la Loi C-18 qui force Google et Meta (Facebook) à négocier avec les médias d’information pour leur verser des redevances financières. Ces plates-formes obtiennent des revenus publicitaires grâce aux nouvelles des médias qui s’y trouvent, mais ne veulent pas partager.

Nous ne vous le cachons pas : cette décision des deux géants du web pourrait éventuellement avoir un impact concernant l’achalandage sur notre site acadienouvelle.com puisqu’une part de nos utilisateurs nous visitent à partir d’une des deux plates-formes.

La bonne nouvelle, c’est qu’au cours des dernières années, nous avons créé une solution qui, en plus de rejoindre directement tous nos lecteurs et abonnés, palliera à ce changement dans notre achalandage engendré par ce couperet injuste et injustifié de Google et Meta.

En effet, grâce à nos infolettres quotidiennes, nous rejoignons déjà actuellement des dizaines de milliers d’abonnés en vous partageant une multitude de sujets à l’ordre du jour sur notre site ainsi que dans nos pages. Nos infolettres affichent d’ailleurs un taux d’ouverture se situant au-delà de la moyenne de l’industrie médiatique.

Il est donc évident que nous allons poursuivre cette stratégie et la développer encore davantage, même si Meta et Google reviennent sur leur décision, comme ce fut le cas en Australie.

Car notre but a toujours été de vous parler directement et d’attirer votre attention de manière personnalisée sur l’ensemble de nos contenus qui vous concernent.

Que Meta et Google entrent en guerre de manière frontale avec les médias canadiens ainsi que le gouvernement fédéral ne vous empêchera donc pas de continuer à vous informer directement par le biais de l’Acadie Nouvelle, votre seul journal quotidien francophone depuis bientôt 40 ans, au Nouveau-Brunswick.

Abonnez-vous à nos infolettres de même qu’à votre Acadie Nouvelle si ce n’est déjà fait et informez-vous à la source! C’est ainsi que nous vaincrons ces géants du web qui, de façon totalement antidémocratique, tenteront de vous empêcher d’avoir accès aux vraies nouvelles et aux vrais enjeux qui vous concernent.

Merci pour votre solidarité et n’hésitez pas à communiquer avec nous pour en savoir plus sur nos nombreuses formules d’abonnement!

Une presse libre contribue au bien-être et à l’avancement de notre société. Faites partie du mouvement, abonnez-vous!

Inscrivez-vous à nos infolettres en cliquant ici.