Permis de construction: Shediac pulvérise ses records

En l’espace de six mois, la Ville de Shediac a déjà battu son record de l’année dernière en valeur des permis de construction. De 69,5 millions $ en 2022, la somme des permis a déjà atteint 76,5 millions $ à mi-chemin de 2023.

Depuis près de quatre ans, la Ville de Shediac connaît un développement important en construction résidentielle et commerciale. Après avoir connu des records pour trois années consécutives de 2020 à 2022, la municipalité est en voie de pulvériser tous ses records précédents.

En 2022, la Ville de Shediac a octroyé un total de 182 permis de construction.

«De janvier à juin 2023, déjà 116 permis ont été octroyés comparativement à 92 l’an dernier pour la même période», déclare le maire de Shediac, Roger Caissie..

Juin 2023 a été exemplaire pour la municipalité, atteignant une valeur totale de permis de construction de près de 5,4 millions $.

Le maire se réjouit de la situation.

«C’est un chiffre, c’est une statistique essentiellement, mais ça démontre l’engouement d’investir dans notre communauté. On semble avoir la bonne recette pour attirer ces investissements.»

Ces nouveaux développements signifient plus de taxe foncière, donc plus de revenus pour la municipalité. En fin de compte, la Capitale du homard sera dotée de moyens financiers pour procéder à des investissements mineurs et majeurs dans la communauté, en travaux publics ou services communautaires.

La situation actuelle, le maire l’attribue aussi à l’appui et l’intérêt continu de la part de développeurs résidentiels et multirésidentiels.

«On voit un montant important dans les permis de construction, et on est seulement à six mois, indique le maire. Donc, il y a encore plusieurs autres projets qui font leur chemin. Jusqu’à maintenant, il y a toujours de l’intérêt de la part des développeurs et une demande pour des logements à Shediac.»

Selon la RBC, le coût de la construction d’un logement au Canada n’a jamais été aussi élevé. Cette hausse est attribuable à l’augmentation spectaculaire des prix des principaux matériaux de construction, comme le béton, l’acier et le bois d’œuvre. L’inflation a aussi contribué à l’accélération des coûts.

Roger Caissie reconnaît que ces facteurs peuvent contribuer à augmenter les valeurs des permis.

«Ça doit faire partie des éléments, ajoute-t-il. Les valeurs des permis annoncées sont celles des nouvelles constructions, une fois réalisées.»

À titre d’exemple, la construction de la Maison Providence, un foyer de soins de 190 lits qui remplacera la Villa Providence, coûtera 70 millions $ alors qu’à l’origine le projet était estimé à environ 45 millions $.

Shediac, ville dortoir?

Le maire de la Capitale mondiale du homard reconnaît qu’un certain pourcentage de la population active demeure à Shediac mais travaille dans la région du Grand Moncton. Lui-même fait partie de ce groupe. «Depuis que je demeure à Shediac, c’est du voyage aller-retour.»

«On devient un peu une ville-dortoir. Je ne suis pas en désaccord avec ça.»

Il connaît des citoyens qui travaillent à Moncton mais voulaient s’établir près de la côte, dans un centre urbain. «Shediac remplit toutes les cases de ce côté-là», dit-il.

«Les effets de la pandémie ont donné certaines flexibilités à plusieurs types d’emplois. On avait également le phénomène inverse à Shediac avec le Centre des pensions du gouvernement fédéral.»

Selon le maire, 900 employés répondaient aux services du centre fédéral avant la pandémie.

«Ces 900 employés ne demeuraient pas tous à Shediac. Il y en avait plusieurs qui venaient du Grand Moncton et qui faisaient le trajet.»

«Étant proche d’un plus grand centre, je ne m’en cache pas, Moncton est plus grand que Shediac. Mais après l’amalgamation avec la réforme municipale, on a grandi, on a une population d’environ 11 000 personnes, on commence à être de plus grande importance.»

En 20 ans, de 2001 à 2021, la population de Shediac a plus que doublé, expose le maire. À l’instar de plusieurs villes du Canada atlantique, la Capitale du homard grandit un peu plus vite depuis les dernières années en raison de l’immigration internationale et celle provenant des autres provinces canadiennes.

«Les éléments qui attirent nos touristes attirent aussi nos citoyens. On est une destination à caractère touristique, c’est beaucoup plus évident en cette période de l’été», affirme Roger Caissie.