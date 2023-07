Un homme de Dieppe arrêté pour menace de mort contre Lana Del Rey

Un individu de Dieppe a été arrêté pour avoir proféré des menaces de mort contre la chanteuse Lana Del Rey.

Dans une déclaration à l’Acadie Nouvelle, vendredi, le Directeur des poursuites criminelles et pénales du Québec a fait savoir que Denys Mallet, âgé de 40 ans, est accusé d’avoir «proféré des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles» à l’artiste, et ce, «entre le 1 janvier 2022 et le 6 juillet 2023».

Il a comparu au Palais de justice de Québec vendredi.

Lana Del Rey sera en tête d’affiche du Festival d’été de Québec samedi soir. Selon le Journal de Québec, c’est justement lors de cet événement que Mallet aurait indiqué vouloir s’en prendre à la vedette américaine âgée de 38 ans.

Joint par l’Acadie Nouvelle en début d’après-midi, le Service de police de la Ville de Québec avait confirmé avoir procédé à l’arrestation d’un homme dans la quarantaine pour menaces suite à une enquête ayant débuté le 29 juin dernier.

Denys Mallet a été arrêté au Nouveau-Brunswick et a été transporté vers Québec jeudi.

Il sera de retour au palais de justice de Québec lundi.