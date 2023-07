Un homme âgé de 27 ans porté disparu à Belledune

Un homme âgé de 27 ans de Belledune est porté disparu depuis le 13 juillet.

Dustin Godin a été vu pour la dernière fois, vers 18 h, dans une résidence de la rue McMillan à Belledune. Sa disparition a été signalée le 15 juillet. La police a suivi certaines pistes, mais n’a toujours pas réussi à le retrouver.

Il mesure environ 190 cm (6 pi 3 po) et pèse environ 104 kilos (230 livres). Il a les cheveux bruns et les yeux bruns. La dernière fois qu’on l’a vu, il portait une chemise noire, un pantalon noir et des chaussures de sport vertes et blanches.

M. Godin pourrait avoir l’air désorienté en raison d’une pathologie dont il souffre.

Quiconque a de l’information sur l’endroit où il pourrait se trouver est prié de communiquer avec la GRC au 506-548-7771.