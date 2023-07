Décès du créateur d’Acadieman

Daniel Omer (Dano) LeBlanc, le créateur du superhéros Acadieman, est décédé samedi des suites d’une longue maladie.

L’auteur et bédéiste était âgé de 55 ans.

Né à Moncton en 1968, le créateur du premier super-héros acadien est décédé à la Maison Albert Hospice de Moncton.

L’artiste a vécu une dizaine d’années à Montréal où il a fait ses études en cinéma et en littérature anglaise à l’Université Concordia.

En 2005, Dano LeBlanc crée la première télé-série animée acadienne avec son personnage Acadieman.

La série animée, qui compte 39 épisodes, a été diffusée sur Télévision Rogers durant 3 saisons.

En décembre 2008, l’Acadie Nouvelle rapportait que le vidéoclip Acadieman vs Noël avait été visionné par plus de 10 000 personnes seulement 48 heures après sa mise en ondes sur le site web de CapAcadie.

L’œuvre de l’artiste comprend également le long métrage Acadieman vs le CMA 2009, un film d’animation qui raconte qu’à l’aube du congrès mondial acadien 2009, le Québec se sépare du Canada et les Américains envahissent les provinces maritimes et décident de déporter les Acadiens.

Dano LeBlanc a gagné le prix du jury au Yorkton Film Festival (Saskatchewan) en 2006 et trois prix Impressions de Télévision Rogers..

L’artiste a également publié des recueils de poésie et plusieurs textes pour des magazines en plus d’avoir touché à la musique.

Le défunt avait aussi ouvert la bouquinerie Folio au début des années 2010 sur la rue Saint-Georges, à Moncton.

Son éditeur, les Éditions Perce-Neige, a indiqué que Dano leBlanc est décédé des suites d’un cancer du pancréas.

«Il possédait une culture livresque et cinématographique très approfondie. On se souviendra surtout de lui comme le créateur d’Acadieman, le first superhero acadien et dont le succès populaire aura été important. Toutes nos pensées vont vers sa famille et ses ami.es», a indiqué dimanche l’entreprise culturelle acadienne.

Les membres de la formation musicale les Hay Babies ont rendu hommage au disparu dimanche sur leur page Facebook, en précisant que c’est à la librairie d’occasion appartenant à Dano LeBlanc que le trio avait fait connaissance.

«C’est dans la cave de sa bouquinerie, Folio Books, que Julie, Viv et moi on a appris à se connaître, c’est là ou on a parlé pendant des heures about nos rêves et nos ambitions, qu’on a écrit nos premières chansons», a indiqué Katrine Noël.

«Il nous a donné un endroit où créer, mais surtout une place ou les rêves et les espoirs de devenir musiciennes feelaient plusse possible».