Edmundston: le pont temporaire de la route 120 doit fermer en raison des intempéries

La joie des automobilistes qui font fréquemment le trajet entre Edmundston et le Haut-Madawaska aura été de courte durée. Le pont temporaire de la route 120 (rue St-François) qui a été ouvert à la circulation, vendredi soir, a dû être fermé dimanche matin.

Selon un message de la Ville d’Edmundston publié dimanche matin, un autre glissement de terrain causé par la pluie à cet endroit est à l’origine de cette fermeture.

Pour l’instant, on ignore combien de temps prendront les réparations. En attendant, les gens doivent donc prendre les détours habituels.

Les petits véhicules et camionnettes peuvent emprunter le chemin Trois Milles et le chemin Sisson pour sortir sur le chemin Rivière-à-la-Truite dans le secteur Saint-Jacques.

Les véhicules lourds de 43,5 tonnes et moins doivent passer par le chemin Morneault à Baker-Brook, pour ensuite emprunter les chemins Paradis et Rivière-à-la-Truite et finalement prendre la rue Industrielle et se rendre sur le chemin Bérubé.

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure du Nouveau-Brunswick a construit un pont à cet endroit en raison des dégâts causés par les pluies diluviennes du 29 juin. Elles avaient causé un glissement de terrain important en bordure d’une portion de la route 120 (rue St-François).

Cela avait engendré une fermeture complète de la route entre les rues Philippe et Rossignol.

Par conséquent, les automobilistes devaient emprunter un long détour par divers chemins secondaires de la municipalité afin de se rendre dans le Haut-Madawaska et vice-versa.

Comme il y a déjà eu un glissement de terrain important à cet endroit, des travaux majeurs devront être réalisés afin de stabiliser les berges. Selon le directeur du Service de sécurité incendie et coordonnateur des mesures d’urgence d’Edmundston, Jacques Doiron, elles seront sécurisées jusqu’à ce qu’une solution à long terme soit identifiée.

On s’attend à ce que ces travaux soient effectués sur une période de plusieurs mois.