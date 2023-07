La médaille Léger-Comeau au consul de France

La Société nationale de l’Acadie a remis la médaille Léger-Comeau au consul général de France Johann Schitterer. Il s’agit de la plus haute distinction acadienne. La cérémonie a eu lieu vendredi à Moncton, dans le cadre des festivités de la fête nationale des Français. M. Schitterer a joué un rôle essentiel afin de rendre possible la visite à l’Élysée d’une délégation de la SNA en compagnie de l’autrice Antonine Maillet en 2021, l’établissement d’un lycée français à Saint-Jean et l’amélioration des relations d’affaires entre la France et l’Atlantique. «Avec lui, l’Acadie est assurée que la France l’appuie au quotidien et, je peux vous le dire, ce n’est pas rien», a déclaré le président de la SNA, Martin Théberge.