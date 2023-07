Le Festival Western de Saint-Quentin termine sa semaine de festivités sur une bonne note

«Cette année, on est allé all-in comme on dit, et on a battu le croupier!»

Au lendemain de la dernière journée du Festival Western de Saint-Quentin, l’heure est au bilan, ainsi qu’au nettoyage. Présidente du comité organisateur, Nicole Labrie, participe à cette grande corvée avant de prendre quelques jours avant de fermer les livres.

«Pour être honnête, je n’ai que du positif à dire. On est très heureux de la tournure des événements. La participation a été excellente, on a pratiquement battu des records à chacune de nos activités. On ne pouvait demander mieux», souligne-t-elle.

La popularité du festival a d’ailleurs été amplement confirmée aux guichets. À elles seules, les deux présentations du rodéo ont notamment attiré plus de 4000 spectateurs, dont 2500 samedi.

«Je crois que le total représente un record pour le rodéo. Et si ce n’est pas le record absolu, c’est l’une des plus grosses assistances depuis le début du festival», souligne Mme Labrie.

Celle-ci ajoute que les événements en salle ont également très bien fonctionné, notamment le spectacle de l’artiste québécoise Guylaine Tanguay.

«Elle a donné un spectacle exceptionnel et nous a même fait l’honneur de chanter l’hymne national avant le rodéo de vendredi. Elle a été très généreuse envers le festival», indique la présidente.

Seule petite ombre au tableau, l’incertitude entourant la météo a forcé l’annulation des jeux pour enfants, ce qui en a déçu quelques-uns. Il faut dire que les nuages ont menacé de s’effondrer sur le site pratiquement toute la durée du festival, mais celui-ci a été passablement épargné.

«La météo nous a joué un tour, mais cette température un peu grise nous a quand même aidés dans un sens puisqu’elle a fait en sorte que notre population est demeurée dans la région au lieu d’aller camper ou descendre la rivière par exemple. Ces gens-là sont donc venus au festival, et on espère qu’ils reviendront l’an prochain», mentionne Mme Labrie.

Selon la présidente, estime que le succès de cette édition devrait se traduire par un profit intéressant et permettre au festival de renflouer ses coffres.

«Je crois qu’on a mis la barre haute et qu’on a réussi à se surpasser. Mais au-delà de ça, je pense qu’on a trouvé la bonne formule pour notre festival. C’est certain que les choses peuvent encore s’améliorer – et on va travailler en ce sens –, mais dans l’ensemble on aime où le festival est rendu et la direction qu’il prend», indique Mme Labrie.

Clin d’œil à l’immigration

Fait à souligner, il y avait beaucoup de nouveaux visages cette année lors de la fameuse parade du Festival Western de Saint-Quentin. L’Association multiculturelle d’intégration des nouveaux arrivants a pris part à l’événement en demandant aux familles issues de l’immigration d’afficher fièrement leurs couleurs. Certains ont même ajouté une touche plus personnelle en portant le fameux chapeau de cowboy.

«On a acheté les drapeaux aux couleurs des différentes nationalités que l’on retrouve à Saint-Quentin et demandé aux familles d’en porter les couleurs. L’objectif c’est l’intégration, autant pour nos nouveaux arrivants que pour la communauté. On trouvait que c’était une belle occasion de montrer le multiculturalisme très varié de Saint-Quentin lors du défilé de son plus important festival», exprime Annie Thériault, coordonnatrice en service d’intégration pour l’association.

Depuis quelques années, le Restigouche-Ouest – et surtout Saint-Quentin – est très actif au chapitre de l’immigration internationale. À la recherche d’employés, plusieurs compagnies de l’endroit se sont tournées vers cette main-d’œuvre pour pourvoir leurs postes, si bien qu’aujourd’hui on estime à plus de 180 le nombre de familles de l’internationale qui se sont installées dans la région au cours de la dernière décennie. Le taux de rétention, établi aux alentours de 77%, démontre d’ailleurs que cette tranche de la population semble bien s’acclimater à la région, ainsi qu’à sa culture western.