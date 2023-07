Ottawa annonce 3,5 millions $ pour l’aéroport du Grand Moncton

Le gouvernement du Canada verse 3,5 millions $ à l’Aéroport international Roméo-LeBlanc du Grand Moncton. Cela servira principalement à l’achat d’équipement et à la remise en état du système électrique.

Cette somme servira à acheter une souffleuse de grande taille, un chargeur sur pneus, une balayeuse de piste et un camion chasse-neige.

Elle permettra aussi à l’aéroport de retaper son système électrique et le balisage lumineux le long des pistes d’atterrissage.

Ces fonds proviennent du Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires de Transports Canada.

D’après le gouvernement fédéral, l’aéroport construira aussi des aires de sécurité d’extrémité de piste à l’aide de ce financement. Selon le Bureau de la sécurité des transports du Canada, ces prolongements aux pistes permettent d’empêcher des dégâts ou des blessures si un avion sort de la piste lors de l’atterrissage ou lors d’un décollage interrompu.

Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, affirme que des «milliers de voyageurs et de propriétaires d’entreprises du Nouveau-Brunswick» empruntent l’aéroport chaque jour.

«Il s’agit d’un élément clé de notre infrastructure commerciale, et l’investissement que nous réalisons aujourd’hui lui permettra de continuer à être un moteur économique vital pour notre région.»

Ce financement s’ajoute aux sommes de plus de 5 millions de dollars qui ont été versés à l’aéroport en 2021-2022 dans le cadre du Programme pour la réfection de la piste 11-29, l’installation d’une signalisation pour les voies de circulation et l’achat d’un véhicule de sauvetage et de lutte contre les incendies d’aéronefs.