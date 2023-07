Refoulement d’égouts: des citoyens exigent un engagement d’Edmundston

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Dans la foulée du violent orage du 29 juin qui a causé plusieurs dégâts à Edmundston, un groupe de citoyens demande à la Ville d’Edmundston de s’engager à implanter des infrastructures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des résidences, particulièrement dans le secteur Saint-Jacques.

Selon l’un des porte-paroles du comité, David Couturier, des centaines de maisons ont été endommagées par la crue soudaine des eaux.

Il a lui aussi été victime d’un refoulement d’égouts qui ont causé des dégâts s’élevant à plusieurs milliers de dollars.

«Ça doit faire 10 jours que je travaille dans la maison pour faire des petits bouts ici et là.»

En plus des impacts sur le moral des gens, une telle situation a aussi des effets négatifs sur la valeur des propriétés dans ce secteur, estime M. Couturier.

«Si on veut vendre, on est dans l’obligation de dire aux gens que l’on est à risque de refoulement d’égouts. On devient un endroit connu, mais pas pour les bonnes raisons.»

Plusieurs témoignages et informations ont été récoltés par les membres du comité au cours des derniers jours. De plus, quelques rencontres ont eu lieu afin de préparer la première intervention publique du comité, le 18 juillet, alors qu’aura lieu la réunion mensuelle publique du conseil municipal d’Edmundston.

Le comité invite les personnes touchées à se présenter à la réunion publique afin d’appuyer les démarches du comité.

«À plusieurs reprises, il nous a été confié que seuls des inspecteurs de l’Organisation des mesures d’urgence (OMU) du Nouveau-Brunswick et un représentant de la compagnie d’assurance de la Ville d’Edmundston se sont présentés chez les sinistrés pour vérifier l’état de leur résidence. Nous avons l’impression que la balle a été renvoyée à l’OMU, au gouvernement provincial et aux compagnies d’assurances», se désole David Couturier qui dit avoir eu l’impression que les résidents des environs ont été laissés à eux-mêmes.

«Nous sommes très déçus qu’aucune rencontre citoyenne n’ait été organisée par les représentants municipaux afin de les informer et leur donner un minimum d’espoir que la situation soit corrigée et que nos élus municipaux en fassent une priorité», a-t-il poursuivi.

Selon M. Couturier, l’objectif du comité n’est pas de pointer personne du doigt, mais bien de convaincre la Municipalité d’apporter les améliorations nécessaires au réseau d’aqueduc et d’installer un système automatisé de gestion des eaux pluviales en permanence, au lieu de n’avoir seulement que des gens sur appel.

«Ils savent où sont les zones critiques. Par conséquent, est-ce que l’on peut mettre des choses permanentes et pas juste une station de pompage?», s’est interrogé David Couturier.

Selon lui, plusieurs résidents du secteur ont été affectés par des refoulements d’égout et des sous-sols inondés au cours des dernières années.

«C’est quelque chose de récurrent et on essaie de comprendre ce qui se passe. On veut avoir des réponses, surtout que ces grosses pluies-là deviennent de plus en plus monnaie courante.»

Selon David Couturier, les infrastructures souterraines n’ont pas suivi le rythme de développement du quartier Saint-Jacques, particulièrement à la suite de la fusion de 1998.

«On demande, dans les plus brefs délais, la mise en œuvre d’un plan complet pour les infrastructures de gestion d’eau pluviale et des égouts à Saint-Jacques.»

«Mis à part quelques réparations et la réfection d’une partie du boulevard Isidore-Boucher, notre quartier n’a pas vu d’investissements significatifs depuis la fusion forcée. Nous osons espérer que la plus récente catastrophe naturelle mettra fin à cette inaction», a ajouté Éric Desroches, l’autre porte-parole du groupe.

Les membres du comité entendent exiger des comptes jusqu’à ce que les correctifs et investissements nécessaires soient complétés. L’intervention du 18 juillet sera, selon le comité, la première de plusieurs prises de parole aux réunions du conseil.