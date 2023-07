Un orage d’une rare intensité a secoué le centre-ville de Caraquet

Des résidents de Caraquet ont été pris par surprise, samedi après-midi, alors qu’un orage, aussi violent que soudain, a secoué le centre-ville.

En moins d’une heure, une centaine de millimètres de pluie poussée par des grands vents s’est abattue sur le secteur, transformant des rues en rivières et inondant des stationnements, comme celui du centre commercial Place Saint-Pierre s’est rapidement

Le maire de Caraquet, Bernard Thériault, dit n’avoir jamais vu un phénomène météorologique de cette ampleur dans le secteur.

«Je crois que c’est la première fois de ma vie que je vois autant d’eau en si peu de temps. Il y a eu une inondation rapidement et une trop grande quantité d’eau pour la capacité de notre système d’égout pluvial. En plus, nous avons dû déclarer à Pêches et Océans des débordements de plusieurs de nos stations de pompages et de notre système d’eau et d’égouts», mentionne-t-il.

Les averses ont causé des dégâts à plusieurs accotements, mais le maire affirme qu’il n’y a pratiquement aucun dommages environnementaux.

Cette semaine, l’équipe des travaux publics de la ville de Caraquet va procéder à une évaluation du système d’égout, afin d’éviter qu’une telle situation se reproduise. Du même coup, ils vont effectuer quelques réparations.

«Ce qui est particulier, c’est que Caraquet est la seule ville qui a reçu autant de pluie cette journée-là dans la région», ajoute M. Thériault.

Selon Environnement Canada, il est possible que d’autres cellules orageuses traversent la région avant la fin du mois. On annonce d’ailleurs des averses en fin de semaine.