Un vote de grève est «probable», selon le syndicat des enseignants

Selon Nathalie Brideau, présidente de l’Association des enseignantes et enseignants du Nouveau-Brunswick, les négociations avec la province font du surplace et à moins d’un revirement de situation, un vote de grève des enseignants est «probable» peu de temps après la rentrée.

Il reste sept semaines avant le début des classes, et il n’y a pas de convention collective en vue pour les enseignants du Nouveau-Brunswick.

Nathalie Brideau affirme que la Fédération des enseignants du N.-B. préférerait éviter une grève, mais que le peu de progrès accompli jusqu’à présent pour rapprocher les parties sur la question du salaire laisse présager un vote de grève lors des premiers mois de l’année scolaire.

«Pour le vote de grève, c’est sûr que ça va probablement arriver, à moins que le gouvernement [fasse] une offre et qu’on ait quelque chose à présenter aux enseignants», dit Nathalie Brideau.

La Fédération des enseignants du N.-B. regroupe l’Association des enseignantes et enseignants francophones du N.-B. (AEFNB) et la NB Teacher’s Federation.

Nathalie Brideau affirme que les négociations entre la Fédération et la province sont en pause depuis quelques semaines.

En juin, des avocats représentant la Fédération et la province se sont réunis pour tenter de rapprocher les positions de négociation des deux parties et pour tenter d’arriver à une entente, ce qui n’a pas porté fruits.

Selon elle, les parties attendent de recevoir un rapport de la commission de conciliation présidée par la médiatrice Michelle Flaherty, qui devrait leur être remis dans les prochaines semaines.

Nathalie Brideau affirme toutefois que les conclusions de ce rapport ne sont pas contraignantes pour le gouvernement ni la Fédération.

«Peu importe l’issue, on sait que si ça ne fait pas leur affaire, ils ont juste à tasser le rapport», dit Nathalie Brideau.

L’offre salariale

La plupart des éléments de négociation ont été résolus. Le point de désaccord est celui des salaires.

Nathalie Brideau affirme que le gouvernement a offert 2% par année pour cinq ans aux enseignants, mais que la Fédération demande une plus grosse augmentation, sans dévoiler laquelle. Elle dit ne pas vouloir négocier sur la place publique.

Selon elle, la Fédération a déjà accepté «des gels, des 1%, des 0,5%» d’augmentation de salaire par le passé, alors que le gouvernement affirmait que les finances publiques étaient en mauvais état.

«Donc on a aidé pendant les années d’économie difficiles au N.-B. Là, [la province] nage dans les surplus, et on comprend mal qu’on ne peut pas nous offrir un peu mieux.»

Mme Brideau dit que depuis les derniers mois, le gouvernement n’a pas substantiellement bougé de son offre de 2% pour cinq ans.

L’ultimatum

Au début de l’été, la Fédération a lancé un décompte de 100 jours, à partir du 20 mai, avant de déclencher un vote de grève.

Cette période prend fin le 28 août.

«Si, d’ici le 28 août, on n’a pas eu une offre sérieuse du gouvernement, dans la semaine qui suivra, on préparera un vote de grève dans toutes les régions du N.-B.», dit Nathalie Brideau.

Elle affirme que la grève pourrait être déclenchée dans les mois qui suivront, comme en septembre ou en octobre, ou bien un peu plus tard.

«C’est une question de stratégie qu’on ne dévoile pas à ce moment-ci. Le seul message qu’on donne aux parents, c’est de se préparer à toute éventualité au cas où il y aurait une grève à l’automne, parce qu’il faudra trouver une façon de garder les enfants.»

«Étant donné que le processus de négociation collective se poursuit, nous ne ferons aucun commentaire concernant ces négociations», a indiqué un porte-parole du ministère de l’Éducation et du Développement de la petite enfance lundi.