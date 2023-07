Un service d’autopartage envisagé par Moncton

La Ville de Moncton sonde actuellement ses habitants afin de savoir si un service d’autopartage pourrait être mis en place sur son territoire.

Depuis lundi, les citoyens peuvent répondre à un sondage au sujet du partage de véhicule sur la plateforme jasonsmoncton.ca. Cette initiative s’inscrit plus largement dans le Plan énergétique et de réduction des émissions de la collectivité de la Ville de Moncton.

«On a lancé ce sondage pour mesurer et s’informer sur le niveau d’intérêt de la collectivité pour un service commercial d’autopartage qui permettrait de louer des voitures pour des périodes assez brèves, allant typiquement d’une quinzaine de minutes à quelques heures», spécifie le directeur de planification et gestion de l’environnement de la Ville de Moncton, Tim Moerman.

D’entrée de jeu, les réponses permettront à la Ville de déterminer si le projet est réalisable ou non. Ensuite, elles permettront d’identifier les meilleurs endroits pour installer d’éventuelles stations pour les véhicules.

«Il est possible que certaines données nous surprennent, dit M. Moerman à ce sujet. On aimerait donc connaître l’avis de tout le monde dans la région du Grand Moncton.»

Cela dit, il soupçonne tout de même que la population du centre-ville serait davantage intéressée par un tel projet, puisque c’est une zone avec une masse critique de personnes qui peuvent relativement facilement combler leurs besoins sans voiture.

Sur la page explicative du sondage, on indique que dans 20% des trajets vers un lieu de travail, les conducteurs se trouvent à parcourir moins de 3km, et ce, seuls au volant. On y spécifie également que l’autopartage permettrait à plusieurs citoyens de se défaire de leur voiture et à prendre l’habitude de se déplacer grâce à d’autres moyens de transport actif, notamment le vélo avec lequel le voyage de 3km mentionné précédemment aurait pu s’effectuer en une dizaine de minutes.

M. Moerman avoue, par contre, que de convaincre quelqu’un qui a déjà une voiture de s’en départir complètement représente un défi.

«Si on veut se rendre à la plage ou sortir de la ville pour quelques heures, ça peut devenir difficile, reconnaît-il. On finit donc par décider d’acheter une voiture, ce qui influence le reste de nos choix en termes de transport. L’idée ici est de présenter une alternative à la population en disant “Écoutez. Vous n’êtes pas obligés d’acheter une voiture si vous habitez à un endroit qui est assez près de votre travail pour y marcher, et votre conjoint ou conjointe peut prendre l’autobus ou le vélo.” Mais il y aura toujours quelques voyages où l’on aura vraiment besoin d’une voiture.» Et c’est ce genre de besoin que M. Moerman souhaiterait voir comblé par l’autopartage, sans que ce dernier ne remplace pour autant l’ensemble des autres options en matière de mobilité.

Le directeur de planification et gestion de l’environnement de la Ville de Moncton est bien conscient qu’un tel type de projet est davantage associé aux grandes villes, et que certains sceptiques diront que Moncton ne peut pas espérer imiter les succès des Vancouver et Toronto de ce monde. En réponse à cela, il nuance que les grandes villes ont effectivement tendance à prendre les devants puisque les «circonstances où de telles initiatives deviennent pratiques et nécessaires» y prennent forme plus rapidement, et les plus petites municipalités finissent éventuellement par suivre.

«Mais même les petites municipalités commencent à faire face aux mêmes genres de problèmes», ajoute-t-il en donnant comme exemple les bouchons de circulation qui font maintenant leur apparition dans les rues de Moncton.

«Les grandes villes ont déjà été des petites villes», rappelle-t-il d’un ton quelque peu amusé.

Une bonne idée pour une ville en expansion

Bien que l’autopartage se soit davantage implanté au cœur des grands centres urbains, la professeure agrégée en administration municipale et régionale de l’École nationale d’administration publique Fanny Tremblay-Racicot, estime qu’il est tout à fait sensé pour Moncton d’analyser le potentiel d’un tel service sur son territoire.

«C’est sûr que ça peut représenter des défis pour une municipalité qui a une plus faible densité, mais dans des villes universitaires comme Moncton, qui sont en forte croissance et qui veulent attirer des nouveaux résidents, l’autopartage peut être une excellente option.»

Mme Tremblay-Racicot souligne que l’autopartage permet non seulement de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi l’espace utilisé par le parc automobile d’une municipalité.

Il peut également représenter un moyen de transport particulièrement intéressant pour la population étudiante de Moncton, qui cherche à se rendre du campus universitaire au centre-ville, ou vers d’autres points d’achalandage.

Dans le contexte actuel où les coûts liés à la possession d’une voiture sont en hausse, l’autopartage peut devenir une alternative particulièrement attrayante à la voiture à propriétaire unique, selon la professeure. Son implantation pourrait donc aider à contrôler le nombre de véhicules par ménage.

«Au lieu d’avoir une deuxième voiture pour l’ado, on peut lui payer un abonnement au service d’autopartage, qui sera utilisé au besoin. Le reste de ses déplacements peuvent se faire à pied ou en transport collectif. La voiture devient alors un mode de transport d’appoint», illustre-t-elle.

Les résidents de Moncton peuvent répondre au sondage «L’autopartage à Moncton» en suivant ce lien : https://jasonsmoncton.ca/l-autopartage-a-moncton