Feu vert pour la tour de Moncton, au désespoir des gens du voisinage

Le mégaprojet de développement immobilier ira finalement de l’avant à Moncton.

Malgré la vigoureuse opposition d’un groupe de citoyens, le conseil municipal a adopté lundi une modification de zonage qui permettra au promoteur de passer à l’étape suivante, soit la conception finale de ce qui devrait devenir un des plus gros édifices au Nouveau-Brunswick.

On parle ici d’une structure d’une trentaine d’étages et de 288 logements, en plus d’espaces commerciaux au rez-de-chaussée.

Mais le projet ne fait pas l’affaire de tout le monde.

Brian Maciver vit de l’autre côté de la rue de ce futur édifice, sur la rue Harper’s Lane.

«Directement devant moi, il y aura le garage de stationnement. On parle d’un quartier commercial et je m’attends à voir du développement dans le secteur. Mais j’aimerais qu’on suivre certaines règles de base et qu’on pense un peu à nous dans tout ça.»

Il dit craindre l’augmentation du bruit et de la circulation dans le quartier.

«Il y avait seulement cinq voitures qui empruntaient cette rue (il y a présentement cinq résidences sur cette artère), mais là, on va en avoir plus de 374 chaque jour (soit 1,5 voiture par unité de logement, selon les calculs des urbanistes de la ville de Moncton). Ça fait pas mal de trafic. Et pouvez-vous imaginer le bruit des klaxons pour ouvrir les portes de garage?», demande-t-il.

«On ne pourra pas contrôler leurs allées et venues entre minuit et 6h du matin. Les gens vont vouloir entrer à toute heure du jour et de la nuit. Ma chambre à coucher est située à proximité des portes».

Il s’inquiète aussi pour la valeur de sa résidence.

«Quand l’édifice sera debout et avec l’ombre qu’il va créer, je pourrai probablement vendre la maison à Dracula! Malheureusement pour moi, c’est seulement un personnage de fiction.»

Il aurait aussi aimé voir des espaces verts, mais le périmètre du projet est passablement limité, au coin de la rue King et de la rue Main.

Chantal Gallant a aussi dit sa façon de penser au conseil.

«On est très préoccupés par la construction de ce Tyrannosaurus Rex devant notre maison. Pour nous, c’est terminé. On ne pourra plus jamais la vendre. Personne ne sera intéressé à acheter une propriété dans le contexte actuel», souligne-t-elle.

«C’est aussi une atteinte à notre qualité de vie. Nous avons normalement du soleil devant la maison jusqu’en après-midi. Tout ça est certainement perdu. La sortie par la rue King est déjà compliquée présentement pour les gens qui arrivent du chemin Mountain et se dirigent vers la rue Main», poursuit-elle.

«Durant la construction, ce sera impossible pour nous d’ouvrir les fenêtres ou d’installer des climatiseurs. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre à construire, ce géant-là, mais ça va certainement avoir un gros impact sur notre qualité de vie.»

Chantal Gallant déplore la mort lente de son quartier.

«Ça fait 20 ans qu’on est là. Quand on est arrivé, il y avait une vingtaine de résidences. Il en reste aujourd’hui seulement cinq», explique-t-elle.

«Quand j’entends les conseillers dire qu’ils veulent voir des gens habiter au centre-ville, il semble bien que nous ne faisons plus partie de ce plan.»