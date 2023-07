Le gouvernement veut reprendre les négos avec le syndicat des enseignants

Le gouvernement provincial a reçu le rapport de la commission de conciliation et accepte les recommandations qu’il contient en vue d’établir une nouvelle convention collective avec la Fédération des enseignants du Nouveau-Brunswick.

À sept semaines du début des classes, les enseignants sont toujours sans contrat de travail. Si une entente de principe n’est pas négociée d’ici là, ils pourraient déclencher la grève à temps pour la rentrée scolaire.

Entretemps, les parties attendaient de recevoir le rapport de la médiatrice Michelle Flaherty. Les conclusions de son rapport ne sont pas contraignantes, tant pour le gouvernement provincial que pour la Fédération des enseignants du N.-B.

«Nous avons examiné le rapport, et nous acceptons les recommandations telles que proposées, a déclaré le ministre des Finances et du Conseil du Trésor, Ernie Steeves. Nous croyons qu’il s’agit d’une proposition juste et raisonnable, et nous avons avisé la fédération de notre désir d’en arriver à une entente dès que possible pour nos enseignants, nos élèves et notre personnel. »

La commission de conciliation a été établie après que les négociations entre les deux parties et les efforts avec un conciliateur n’aient pas porté fruit. La fédération comprend plus de 7800 employés du système d’éducation publique, qui sont sans contrat de travail depuis février 2021.

En vertu de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, les parties ont sept jours pour examiner le rapport et y répondre. Le contenu du document n’a pas été rendu public.

M. Steeves a affirmé que le gouvernement a communiqué avec la fédération dans le but de reprendre les discussions. Il a aussi dit espérer qu’une entente soit en vigueur à temps pour la rentrée scolaire en septembre.