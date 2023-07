Maritime Bus souhaite rétablir une liaison directe avec Québec

La compagnie d’autocars Maritime Bus interpelle les gouvernements des trois provinces des Maritimes ainsi que le gouvernement fédéral afin de l’aider à remettre sur pied une liaison entre l’est et le centre du pays.

Après quelques années difficiles en raison de la pandémie de la COVID-19, l’entreprise Maritimes Bus a finalement retrouvé son erre d’aller. La clientèle est de retour et les affaires ont repris de plus belle. Dans les faits, en observant les statistiques d’utilisation depuis le début de l’année, son propriétaire, Mike Cassidy, dit être optimiste de frôler – sinon même de dépasser – le record de 191 000 usagers établi en 2019, soit avant la pandémie.

«C’est notre plus grosse année depuis un bon moment. Nous sommes actuellement à notre 11e année d’existence et les passagers sont au rendez-vous. Ça démontre à quel point ce service est essentiel pour notre grande région», exprime celui-ci.

Les données de l’entreprise pour le dernier mois (juin) lui donnent raison. Celle-ci a transporté quotidiennement en moyenne 458 passagers, soit tout près de la moyenne observée en 2019.

Ce retour à la normale fait dire à M. Cassidy qu’il serait temps de remettre en branle certains projets. Il a notamment en tête une liaison entre les provinces des Maritimes – que l’entreprise dessert déjà (le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard) – et la ville de Québec.

Une telle liaison existait il y a quelques années. À l’époque, une cinquantaine de voyageurs en moyenne utilisaient ce service chaque jour. L’arrivée de la pandémie a bouleversé les plans de l’entreprise. En mars 2020, celle-ci a dû mettre son service sur pause en raison des différentes mesures sanitaires en place.

«Je serai honnête, ça m’agace vraiment qu’il n’y ait pas de transport en commun par autobus pour connecter notre population au reste du pays et mon objectif est de remédier à cela. Je souhaite voir à nouveau un de nos autobus partir le matin d’Halifax, arrêter à Moncton et Edmundston, et rouler jusqu’à la ville de Québec. De là, les clients pourront faire les liaisons de leur choix avec d’autres compagnies jusqu’à Montréal, Ottawa, Toronto, etc.», explique l’homme d’affaires.

Selon celui-ci, un tel lien serait bénéfique pour la population des Maritimes alors qu’il est de plus en plus difficile et dispendieux de compter sur d’autres modes de transports, nommément l’avion et le train.

«Nous avons fait nos devoirs, nous avons fait nos représentations. Maintenant, on attend de voir si nous avons convaincu le gouvernement de la nécessité de nous écouter», indique-t-il.

Pour ce faire toutefois, l’entreprise tend la perche aux gouvernements des trois provinces des Maritimes et particulièrement le gouvernement fédéral, question de l’aider à démarrer le projet et aussi afin de créer une nouvelle flotte d’autobus.

Celui-ci aimerait en effet faire l’achat d’une vingtaine de nouveaux véhicules plus performants et mieux adaptés aux personnes handicapées. Il recherche pour cela un investissement d’environ 14 millions $, soit huit millions du fédéral et six millions partagés entre les trois provinces. L’entreprise injecterait pour sa part un montant de 6 millions $ dans l’aventure.

«Nous sommes une compagnie de transport en commun interprovinciale, et à mon avis nous devrions avoir accès à des fonds de la part des gouvernements afin d’aider à notre développement, au même titre qu’on le fait pour le transport en commun dans les villes», indique M. Cassidy.

Il souligne qu’avec la volonté des gouvernements de devenir plus «verts» en limitant les émissions de gaz à effet de serre, sa compagnie devrait pourtant être éligible à des octrois puisqu’elle œuvre dans le transport en commun.

Celui-ci dit attendre avec impatience le nouveau programme fédéral d’infrastructures qui devrait être annoncé au courant de l’année.