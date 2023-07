Une Canadienne plante 4500 arbres en un jour et devient virale sur le web

Pour planter plus de 4500 arbres en une journée, vous ne vous déplacez pas comme un jardinier: vous vous déplacez comme une machine.

Dans une vidéo visionnée des millions de fois sur les réseaux sociaux, Leslie Dart traverse un paysage désolé et brûlé en Saskatchewan. Elle plonge une petite bêche dans le sol, des leviers ouvrent un trou, laissent tomber un semis, puis piétine le trou pour le refermer, ralentissant à peine la foulée alors qu’elle le fait encore, et encore, et encore.

À la fin de cette journée d’été l’an dernier, Leslie Dart avait planté 4545 arbres. Au cours des trois derniers étés, elle a planté 372 290 arbres à travers le Canada.

Mme Dart, qui travaille maintenant dans l’industrie aérospatiale après avoir obtenu son diplôme du Durham College en Ontario ce printemps, fait partie des milliers de planteurs d’arbres, dont beaucoup sont des étudiants, qui travaillent principalement pour des entreprises forestières à travers le Canada pour planter des arbres chaque été.

Certains de ces travaux sont imposés par la loi, mais la plantation d’arbres a également lieu après les incendies de forêt.

Le ministère des Forêts de la Colombie-Britannique a déclaré dans un communiqué que le reboisement est une «composante très importante» de l’industrie forestière de la province et que 1,6 milliard d’arbres ont été plantés depuis 2017.

Mme Dart, 29 ans, a déclaré que le travail était physiquement et mentalement exigeant, mais aussi «incroyablement gratifiant».

La vidéo de Leslie Dart sur TikTok a été vue plus de 8,7 millions de fois. Elle est devenue virale après avoir été republiée sur Twitter le mois dernier.

Dans une autre vidéo, Mme Dart guide les téléspectateurs à travers une journée de 17 heures où elle a planté un record personnel de 5415 arbres à des températures de 34 degrés Celsius.

Mme Dart a déclaré que le travail avait des hauts et des bas, en grande partie en fonction de la météo.

«Je peux commencer la journée sous le soleil, puis quelques minutes plus tard, il pleuvra, des averses torrentielles, de la grêle ou de la neige. On ne sait jamais à quoi s’attendre», a-t-elle raconté.

«Il y a eu des jours où nous avons planté pendant une vague de chaleur, nous avons donc eu un temps de 37 à 40 degrés pendant plusieurs jours d’affilée et c’était vraiment difficile», a-t-elle ajouté.

Elle a dit qu’elle avait fait un travail particulièrement difficile près de la communauté de Bob Quinn Lake, dans le nord de la Colombie-Britannique.

«Escalader sur des bûches géantes, me frayer un chemin à travers une mer sans fin de bois piquant (une plante épineuse), trébucher sur des racines, des rochers et des bûches cachés dans la végétation, chaque pas était une surprise tout en étant impitoyablement envahi par les moustiques sous la pluie», relate Mme Dard.

Le travail n’est pas non plus sans risques sérieux. La semaine dernière, un planteur d’arbres a été attaqué par un grizzli présumé près de Tumbler Ridge, dans le nord-est de la Colombie-Britannique. Un agent de la Conservation de la Colombie-Britannique a déclaré que la femme de 21 ans était dans un état stable.

Mme Dart a déclaré qu’elle n’avait jamais rencontré de grizzli, mais qu’elle avait rencontré plusieurs autres ours, ainsi que des orignaux et d’autres animaux sauvages.

Un travail valorisant

Mme Dart a été inondée d’éloges en ligne pour ses efforts. Mais ce n’est pas du travail bénévole pour les planteurs d’arbres ou les entreprises qui les embauchent.

Le ministère des Forêts de la Colombie-Britannique affirme qu’il s’agit d’une obligation légale pour les titulaires de permis forestiers, qui doivent «régénérer» un nombre spécifié d’arbres dans leurs plans d’intendance. Plus de 200 millions de semis sont plantés en Colombie-Britannique chaque année.

Le ministère a déclaré qu’en plus des programmes post-exploitation forestière obligatoires, la plantation d’arbres soutient la régénération et la santé des forêts après les incendies de forêt. Plus de 12 000 kilomètres carrés de la province ont été incendiés jusqu’à présent cette année, au cours de ce qui devrait être une saison record.

Jonathan Clark, président et chef de la direction de Replant.ca Environmental, une organisation vouée au reboisement canadien et aux problèmes environnementaux, a déclaré que la plantation d’arbres est énorme en Colombie-Britannique parce que la province a plus de règles sur la replantation après l’exploitation forestière.

«Sur la côte est du Canada, il n’y a pas vraiment de règles pour planter plus d’arbres, mais il y a aussi beaucoup de régénération naturelle qui est très réussie, et vous n’avez pas vraiment besoin de planter d’arbres de toute façon parce que la nature le fait très bien », a-t-il expliqué.

Mais la régénération naturelle ne fonctionne pas bien en Colombie-Britannique, a-t-il ajouté, nécessitant l’aide de planteurs.

Les planteurs d’arbres sont généralement payés entre 13 et 27 cents par arbre, selon la rugosité du terrain, a déclaré Mme Dart. Le tarif le plus élevé payé était de 44 cents par arbre dans le nord de la Colombie-Britannique.

C’est peut-être un travail éreintant, mais c’est un travail d’été populaire pour les étudiants universitaires, a déclaré M. Clark. Beaucoup s’y attachent, certains pendant des décennies, alors qu’ils sont reculés chaque saison par le mode de vie.

Le planteur d’arbres vétéran de la Saskatchewan, Kenny Chaplin, y travaille depuis 35 ans.

Il travaille dans l’industrie cinématographique en tant qu’assistant réalisateur et enseignant suppléant à Regina, mais M. Chaplin a déclaré que c’était la plantation d’arbres qui «avait changé son âme», l’aidant à développer une solide éthique de travail et lui permettant de gravir rapidement les échelons de sa carrière.

En cours de route, il a établi un record du monde Guinness en plantant 15 170 arbres en une journée près de Prince Albert, en Saskatchewan, en 2001. Il a planté, en moyenne, un arbre toutes les 4,5 secondes pendant 19 heures exténuantes.

M. Chaplin a déclaré que la plantation d’arbres est une «chose canadienne» à faire. «Je pense que tous les parents au Canada devraient envoyer leur enfant planter des arbres, car cela prendra votre enfant et en fera un travailleur. Ils apprendront à travailler, ils auront des responsabilités. Ils auront de l’argent dans leurs poches.»

Il a dit qu’il était sorti de chaque saison de plantation «dans la meilleure forme» – à la fois physiquement et financièrement.

À la forêt comme à la guerre

La photographe et cinéaste Rita Leistner, qui était photojournaliste pendant la guerre en Irak, a attribué son succès de fin de carrière au fait qu’elle a passé ses premières années à planter des arbres.

«Quand je travaillais dans des zones de guerre, et les gens me demandaient : qu’est-ce qui m’a préparé pour ce travail. Je leur ai dit : planter des arbres au Canada», a-t-elle déclaré.

«Les gens ont été surpris parce qu’ils ont dit que planter des arbres ne semblait pas très difficile», a raconté Mme Leistner, qui a planté des arbres entre 1984 et 1993.

En 2021, elle a examiné la plantation d’arbres dans un film documentaire, «Forest For the Trees».

Le travail implique parfois de dormir à la belle étoile et il y a de la camaraderie avec les autres membres de l’équipe, mais le travail n’est pas romantique, a affirmé Mme Leistner.

«Et donc, quand je passais du temps quelque part au milieu du désert en Irak et que je ne pouvais pas me doucher pendant trois semaines et qu’il n’y avait pas de nourriture appropriée, j’étais d’accord avec ça. J’étais habituée à ce genre de vie», a-t-elle déclaré.

Mme Dart est maintenant entrée sur le marché du travail à temps plein, mais elle prévoit de revenir également à la plantation d’arbres, dans le «bureau le plus cool» qu’elle ait même connu, dans le nord de la Colombie-Britannique.

«Étant entourée de montagnes enneigées et d’un paysage si sauvage et si vivant, je n’ai pas pu m’empêcher de m’arrêter à chaque seconde pour en profiter», a déclaré Mme Dart.

Le travail lui avait appris le courage et la motivation personnelle, a-t-elle soutenu.

«Il faut vraiment être prêt à tout, être ouvert d’esprit, encaisser les coups. Cela fait de vous une personne plus forte mentalement et vous rend plus adaptable et prêt à affronter le monde», a résumé Mme Dart.

—

Cette histoire a été produite avec l’aide financière du Meta et de la bourse La Presse Canadienne pour les nouvelles.