Construction résidentielle: des entrepreneurs dénoncent la bureaucratie

«Notre priorité actuelle, il ne fait aucun doute que c’est le logement.»

C’est par ces mots que le maire de la Communauté régionale de Campbellton, Jean-Guy Levesque, a commencé son discours livré mercredi matin devant une trentaine d’entrepreneurs en construction, de promoteurs immobiliers et de gens d’affaires du Restigouche.

L’objectif de cette rencontre? Les tenir à jour quant aux besoins actuels et futurs de la ville en matière de logement, les informer sur les programmes d’incitatifs gouvernementaux existants, et tenter de les convaincre d’investir dans la construction de nouvelles unités d’habitation.

Ce rendez-vous avec le monde de la construction résidentielle se voulait en quelque sorte une suite au dépôt du rapport de l’économiste Richard Saillant quant aux besoins en logement au Restigouche. Dans ce rapport, il indique notamment qu’entre 2023 et 2026, environ 200 unités additionnelles devraient être construites annuellement dans le Restigouche afin de maintenir la cadence de la croissance économique et démographique.

Uniquement pour la région de Campbellton, cela signifie 101 unités annuellement, donc un total de 404 unités d’ici 2025. Au cours des récentes années, ce rythme a plutôt tourné autour de 36.

«Il faut développer le logement et le faire à un rythme accéléré», a d’ailleurs exprimé le maire à la foule.

Plan d’action

Le maire a profité de la présence de ces gens d’affaires pour leur donner un aperçu du plan d’action de son conseil afin de stimuler la construction dans la municipalité. Déjà, quelques pas ont été effectués en ce sens, dont l’embauche d’un consultant et l’identification de terrains potentiels. Le conseil est également en train de faire l’ébauche d’une politique d’incitatifs à la construction.

La municipalité mise sur un programme fédéral – un fonds d’accélération – qui pourrait lui rapporter jusqu’à 4 millions $, montant destiné au développement de logements. Avec cet argent, elle pourrait ainsi financer des initiatives, comme subventionner une partie de certains projets selon leur nombre d’unités et leur type, ou encore participer en couvrant une portion des frais liés à l’installation des eaux et égouts.

«Ce sera à nous de déterminer quelles seront les contributions, les incitatifs. Ça nous aiderait à soutenir le développement, ce que nous ne pouvons pas faire à l’heure actuelle», indique M. Levesque.

Il précise toutefois que la Ville n’a pas encore été approuvée pour ce projet, donc que ces fonds pourraient ne jamais aboutir dans ses coffres. Si c’est le cas, elle se tournera vers d’autres formes d’incitatifs, par exemple un répit de taxation.

La Ville a fixé comme cible la construction de 65 d’unités par année pour les trois prochaines années. C’est encore en deçà des besoins, moins que ce que suggère le rapport Saillant, mais déjà une nette amélioration face à ce qui se fait actuellement.

Irritants

Cette rencontre se voulait également une occasion pour le conseil municipal de Campbellton de prendre le pouls des entrepreneurs et développeurs.

Sur place, ceux-ci n’ont pas hésité à souligner les irritants qui freinent leurs ambitions. La disponibilité limitée des terrains, un impôt foncier trop élevé, les nombreuses restrictions de zonage et le temps pour y effectuer des ajustements figurent au menu des plaintes.

La rentabilité des projets (notamment les logements abordables) a également été citée, les loyers de ces unités étant moins élevés ici que dans le sud de la province alors qu’à l’inverse, les coûts de leur construction sont plus élevés dans le Nord.

Le plus grand irritant demeure néanmoins le temps. Tous s’entendent en effet pour dire que la bureaucratie entourant le recours aux différents programmes d’incitatifs gouvernementaux est non seulement lourde, mais aussi très lente pour très peu de résultats.

«C’est à se demander quel est désormais le principal atout des entrepreneurs: ton meilleur charpentier sur les chantiers ou ta meilleure secrétaire capable de remplir les formulaires», image Jacques Boudreau, ancien partenaire chez RIVAC Construction.

Bien que son entreprise ait fermé boutique tout juste avant la pandémie, il demeure aux aguets de ce qui se trame dans le domaine de la construction au Restigouche. Il ne ferme pas complètement la porte à développer des projets. Il salue d’ailleurs l’avenue prise par Campbellton pour accélérer les choses.

«C’est bon, car ça fait longtemps qu’on demande des rencontres avec la Ville et maintenant, on sent vraiment que celle-ci est sérieuse dans ses intentions de faire bouger les choses, d’éliminer les irritants et de travailler avec les développeurs. À mes yeux, c’est un grand pas vers l’avant, car je veux voir ma ville continuer de grandir, de se développer», commente-t-il.

Pour sa part, Jean-Guy Levesque s’attendait à certaines critiques en provenance du monde de la construction.

«Les entrepreneurs ont raison de crier. On est conscient qu’il y a des irritants et des barrières au développement, ce qui cause beaucoup de frustrations. C’est pour ça d’ailleurs qu’on travaille à changer les choses, à commencer par notre plan de zonage», concède le maire.