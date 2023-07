Edmundston: le pont temporaire rouvert

Le pont temporaire de la rue St-François (route 120), à Edmundston, a été rouvert à la circulation à partir de 16h, mercredi.

La Ville d’Edmundston a confirmé la nouvelle en rappelant que le pont demeure à une voie avec des feux de circulation aux deux extrémités. La circulation habituelle, incluant les camions lourds, peut maintenant traverser la structure.

«Merci de votre patience et de votre compréhension pendant les dernières semaines. Et un énorme merci à tous ceux qui ont travaillé d’arrache-pied pour réouvrir le pont le plus rapidement possible», peut-on lire dans le message de la Ville d’Edmundston.

Pour le maire d’Edmundston, Eric Marquis, il s’agit d’une bonne nouvelle, puisque la route 120 est une artère importante pour les gens qui voyagent d’Edmundston au Haut-Madawaska et vice-versa.

«Il y a des gens qui devaient faire ce détour d’à peu près 30 minutes tous les jours. Il y avait la question des camions lourds aussi qui vont d’une entreprise à l’autre. Il y a aussi le fait qu’une plus grande circulation devait prendre des routes qui n’étaient pas nécessairement faites pour avoir ce volume de circulation.»

L’infrastructure a comme fonction de relier la communauté d’Edmundston à celle du Haut-Madawaska qui avait été essentiellement séparée en raison des pluies diluviennes du 29 juin.

Un glissement de terrain sur la route avait forcé la fermeture de celle-ci entre la rue Philippe et le chemin Rossignol.

Par conséquent, les automobilistes devaient emprunter un long détour par divers chemins secondaires de la municipalité afin de se rendre dans le Haut-Madawaska et vice-versa.

Le pont a d’abord été ouvert le 14 juillet, mais il a dû être fermé deux jours plus tard en raison d’un autre glissement de terrain causé par la pluie dans les environs.

Le maire Marquis a bon espoir que cette nouvelle ouverture du pont temporaire sera la bonne. Il dit avoir été rassuré par le ministère des Transports et de l’Infrastructure du Nouveau-Brunswick qui a effectué les travaux nécessaires pour solidifier les deux côtés de la route.

«Il y a eu beaucoup d’enrochements qui ont été faits pour s’assurer que rien ne bouge. Comme municipalité, on est rassuré et très content que la route ouvre de nouveau et que l’on puisse éviter les longs détours pour aller dans le quartier Verret ou dans le Haut-Madawaska.»

On anticipe que les travaux qui auront lieu dans le secteur devraient prendre un certain temps. Il reste même à voir quelle forme prendront ces travaux.

«Il vaut voir quelle sera la solution à long terme. C’est la partie que l’on aura à travailler avec le ministère des Transports et de l’Infrastructure pour la suite des choses (…) Dans les premières discussions que l’on a eues, on a appris qu’il y avait beaucoup d’analyses à faire pour savoir quel sera le meilleur moyen pour traverser cet endroit. Il ne faut pas penser que si on ne voit pas de mouvement sur le site qu’il n’y a rien qui se fait.»

Une rencontre entre des représentants de la Ville d’Edmundston et des membres des ministères des Transports et de l’Infrastructure, de la Sécurité publique et de l’Environnement et Gouvernements locaux du Nouveau-Brunswick, mercredi prochain (26 juillet).

Les trois ministres et leurs équipes devraient être sur place pour faire le point sur ce qui s’est produit à Edmundston depuis le 29 juin et évaluer le plan à mettre en place pour les prochains mois et prochaines années.