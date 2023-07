Inondations du 29 juin: Edmundston s’engage à aider les sinistrés

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

La Ville d’Edmundston propose la création d’un groupe de travail pour venir en aide aux sinistrés du violent orage du 29 juin et trouver des solutions pour atténuer la problématique.

Une cinquantaine de personnes ayant été victimes d’inondations et de refoulement d’égout, principalement dans le quartier Saint-Jacques, se sont présentées, mardi soir, à une réunion publique du conseil municipal d’Edmundston afin de demander des comptes à la municipalité.

Un comité de citoyens de Saint-Jacques, composé d’une dizaine de personnes, a été formé au début du mois. À la suite de quelques réunions et de consultations auprès de résidents touchés par cette problématique, ils ont formulé certaines demandes au conseil municipal.

Selon un des porte-parole de ce comité, David Couturier, 75% des sinistrés des pluies diluviennes du 29 juin sont des résidents du secteur de Saint-Jacques.

«Ce que l’on propose, ce n’est pas l’affaire de deux personnes, mais on parle pour 75% des personnes sinistrées.»

«Les gens se sentent seuls, physiquement, psychologiquement et financièrement. C’est récurrent. Ce sont les trois mots d’ordre depuis deux semaines.»

Le comité a tout d’abord demandé à la Ville d’élaborer une stratégie d’amélioration des infrastructures de gestion des eaux pluviales et des égouts à Saint-Jacques d’ici le 30 juin 2024.

On souhaite également que les travaux d’amélioration soient terminés d’ici le 30 juin 2028.

Un plan d’amélioration du système de communications et des mesures d’urgence a été exigé d’ici le 30 septembre 2023.

«On a décidé de mettre des dates parce que l’on veut que ça aille de l’avant», a expliqué Éric Desroches, l’autre porte-parole du comité.

Le comité a également demandé à la Ville qu’un régime d’indemnisation aux sinistrés soit créé.

«On pourrait offrir un relais financier afin d’éliminer les écarts d’indemnisation pour le nettoyage, les réparations, l’approvisionnement des pertes, etc.», a indiqué Éric Desroches.

M. Desroches reconnaît qu’il y a plusieurs demandes qui ont été faites et qui évolueront au fil des discussions.

«On ne pouvait pas énumérer tout ce qu’il y avait dans notre document, mais il y a énormément de détails. Au point où l’on devra faire un suivi extrêmement serré (…) On a travaillé d’arrache-pied pour en arriver avec un document qui soit bien fait, mais qui va devenir de plus en plus pointu en fonction de régler la problématique de notre charmant quartier.»

De son côté, le maire d’Edmundston, Eric Marquis, a confirmé, tout juste après la présentation du comité de Saint-Jacques, que la Ville allait soutenir ses citoyens dans leurs démarches pour développer ce dossier. Il a aussi salué l’ouverture du groupe de citoyens.

«Je suis content d’entendre que vous venez ici ce soir (mardi) pour travailler avec nous, parce que c’est le même objectif que l’on a. Il n’y a personne qui veut laisser les gens vivre avec ce que vous avez vécu.»

Pour sa part, le directeur du service des Travaux publics d’Edmundston, Richard Daigle, a mentionné que des discussions approfondies avec les membres du comité allaient avoir lieu rapidement afin de créer un comité de travail axé sur la résilience.

Ce comité sera formé de citoyens de Saint-Jacques et d’employés municipaux. Il aura comme objectif de collaborer avec la firme de consultant retenue pour évaluer les dégâts sur le territoire et ainsi trouver des solutions à long terme.

Une première rencontre satisfaisante

Les porte-parole du comité sont somme toute satisfaits de la réaction de la Ville à leurs revendications.

«On a pu voir que le conseil municipal a été à l’écoute de nos doléances et de nos demandes. À notre compréhension, ils ont déjà entamé des procédures pour faire l’évaluation des systèmes d’eau pluviale et d’égouts. Déjà là, c’est un pas de l’avant», a mentionné David Couturier.

La formation du comité entre les résidents et la municipalité figurait d’ailleurs dans la liste de demandes du groupe.

On s’est aussi dit agréablement surpris de la réceptivité du conseil municipal par rapport aux échéanciers fixés par le comité.

«On est conscient que ce sont des dates butoirs qui sont à la fois raisonnables, mais ambitieuses aussi, soit au niveau des coûts que ça peut représenter pour la municipalité. Il est toutefois impératif que quelque chose soit fait», a dit M. Couturier.

Dans un contexte où les gens sont de plus en plus témoins et victimes du déchaînement de Dame nature, il est important, pour David Courtier et Eric Desroches, de trouver des solutions afin de régler cette problématique une fois pour toutes.

«Il faut gérer de façon continuelle ces intempéries-là, alors il faudra être extrêmement proactif. Ça va coûter pas mal moins cher d’être proactif plutôt que d’être réactif.»

Pour sa part, le maire d’Edmundston s’est dit en accord avec le comité dans le sens où il est essentiel de trouver des solutions afin de régler les problèmes de refoulement d’eau et égouts à Saint-Jacques.

Pour ce qui est des échéanciers proposés par le groupe, M. Marquis a expliqué qu’ils seront analysés au sein du comité de travail afin d’en arriver à une solution réaliste.

«Le problème, il est complexe. Il ne va pas s’en aller en claquant des doigts. Il y a plusieurs “moving parts” que l’on a besoin de vérifier.»

Eric Marquis soutient toutefois que des choses ont déjà été mises en place comme l’installation de pompes pour le reste de l’été et la présence accrue d’employés municipaux lorsqu’il y a des prévisions de précipitations importantes.

«On assure cette partie-là. Maintenant, il faut voir, avec notre plan de résilience, ce que l’on peut faire à court, moyen et long terme pour régler le problème une fois pour toutes.»