La lavande suscite curiosité et intérêt dans la Péninsule acadienne

Depuis quelques semaines, une odeur de lavande flotte au-dessus de la Péninsule acadienne. Grâce à Dean et Stéphanie Landry, il est maintenant possible de cueillir son propre bouquet à Inkerman.

En 2019, le couple s’est lancé un nouveau défi, celui de faire pousser de la lavande en Acadie.

«Au début, on nous disait que c’était impossible, qu’on ne pourrait jamais en faire pousser de la dans la Péninsule. Pourtant, nous avons réussi», raconte Stéphanie Landry.

Dans leur champ, les Landry font pousser trois variétés, dont deux qui sont comestibles. Avec leur 2300 plants d’Hidcote, de Munstead et de Phenomenal, ils créent plusieurs produits qu’ils vendent dans les marchés locaux et sur le terrain de leur champ de lavande.

«On peut l’utiliser très facilement en cuisine, comme une épice. On peut faire des biscuits, de la confiture et des tisanes. C’est dans la famille de la menthe, c’est assez semblable. Aussi, ça s’agence bien au bleuet et au citron. Parmi les produits non comestibles, on fait de l’huile essentielle, de l’eau florale et du sel de bain», explique Mme Landry.

Récemment, le couple s’est associé à des entreprises locales pour faire découvrir leurs produits à la communauté.

«On en fournit à la boulangerie Maison Lorentz et à l’entreprise Les savons de Valérie. On a aussi créé trois différents cocktails en collaboration avec le Traffik Lounge and Bar de Shippagan. En plus, on a une ruche d’abeille en arrière de notre champ, on souhaite travailler avec Luc Richard de l’entreprise Ruches de la Baie pour faire du miel de lavande», ajoute-t-elle.

Si pour l’instant les Landry s’en tiennent à à la création de produits à base et à la cueillette, ils ont toutefois la tête pleine d’idées.

«Le champ est magnifique en juillet! Les gens viennent pour faire des photos, chercher nos produits de lavande et faire la cueillette, mais il y a d’autres possibilités. On pourrait faire des mariages, des dégustations et d’autres événements. Ce n’est que le début, il suffit d’être créatif!», ajoute Dean Landry, le propriétaire.

Comment la faire pousser?

Selon M. Landry, ce n’est pas si difficile de faire pousser de la lavande en Acadie. Tout ce qu’il faut, c’est une terre sèche, du soleil et un peu d’amour.

«La première année, il faut seulement arroser les plantes s’il fait soleil pendant plusieurs jours d’affilée. Les années suivantes, ce n’est presque pas nécessaire. Nous avons un système d’arrosage, mais on ne l’utilise pratiquement jamais. La pluie est amplement suffisante.»

Même s’il semble facile de faire pousser de la lavande en Acadie, il faut être prudent pour éviter les ravages causés par des maladies ou des animaux.

«L’année dernière, j’ai perdu une dizaine de plants à cause d’une maladie qui a fait moisir les racines. Cette année, je dirais une cinquantaine, mais c’est à cause du gel et de la trop grande quantité d’eau dans le sol. Pour ce qui est des animaux, il a fallu qu’on place des clôtures autour de notre champ», explique le propriétaire.

En ce qui concerne l’entretien, il faut s’occuper de la lavande comme on le ferait pour un buisson.

«Quand on reçoit des gens pour la cueillette, on leur explique comment la couper avec le ciseau. De notre côté, on s’assure de tailler le plant pour qu’il conserve sa beauté. C’est beaucoup de travail, mais la réaction des visiteurs en vaut la peine.»

Le champ de Lavande d’Acadie est ouvert tous les jours de 10h à 16h.