Logement abordable: Dieppe offre des incitatifs à la construction

La Ville de Dieppe s’attaque au problème des logements abordables.

Le conseil municipal a adopté une politique d’incitatifs à la construction de logements moins dispendieux lors de sa réunion publique du 10 juillet.

L’enveloppe initiale de plus de 250 000$ pourra servir de subventions d’un montant équivalent aux frais de permis d’aménagement et de construction de nouveaux logements abordables.

La politique utilisera les mêmes critères de logements abordables que les différents programmes de financement des gouvernements provinciaux ou fédéral.

Pour être éligible, les projets doivent compter un minimum de 30% de logements abordables parmi leurs unités de location.

La demande doit également être jumelée à un programme provincial ou fédéral.

La subvention allouée le sera en fonction du ratio de logements abordables dans le nouvel édifice.

Les projets soumis peuvent être rétroactifs jusqu’au 1 janvier 2023.

La politique vise uniquement la construction de nouveaux logements. La conversion et la rénovation de logements existants sont exclues.

Pour l’urbaniste Charles-Éric Landry, cette nouvelle politique vise à répondre à un besoin criant.

«C’est un sujet chaud un peu partout présentement. On voit comment le loyer moyen a augmenté au cours des dernières années à Dieppe.C’est quelque chose qui préoccupe beaucoup les résidents et le conseil veut agir.»

Selon l’Enquête sur les logements locatifs de la SCHL, le loyer médian à Dieppe pour un appartement de 2 chambres était de 1 120$ en octobre 2022 et de 875$ en octobre 2020.

Les fonds sont versés aux entrepreneurs une fois que la construction est complétée.

Les gens de la SCHL font un suivi et s’assurent que le seuil minimal (30%) est respecté, note Charles-Éric Landry.

La population de Dieppe est en pleine croissance. Au premier juillet 2020, on comptait 28 703 résidents. Ils sont aujourd’hui 31 535.

Une étude sur les besoins en logement à Dieppe a également été lancée et mènera au développement d’une stratégie sur le logement. Celle-ci servira à bonifier la présente politique et entreprendre des actions ciblées. Cette démarche permettra à la Ville de Dieppe de poursuivre la densification du centre-ville, développer la vie culturelle et devenir la destination de choix pour l’immigration francophone en Atlantique.