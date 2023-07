Moncton: début des travaux du Centre d’entreprise des sciences de l’Atlantique

Le ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, Dominic LeBlanc, et la ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, ont fait la première pelletée de terre marquant le début des travaux du Centre d’entreprise des sciences de l’Atlantique (CESA) à Moncton.

L’événement s’est tenu mercredi devant le Centre des pêches du Golfe du ministère des Pêches et Océans (MPO) situé avenue de l’Université, en face du Centre hospitalier universitaire Dr-Georges-L.-Dumont.

Le gouvernement fédéral investira 700 millions $ d’ici 2030 afin de moderniser ce bâtiment et y construire les nouvelles installations scientifiques du CESA.

La construction du centre se fera en trois phases afin que les employés du MPO puissent continuer d’utiliser leur immeuble pendant les travaux. Le chantier de la nouvelle aile scientifique débutera en 2024. Le réaménagement et l’agrandissement du Centre des pêches du Golfe commenceront en 2027.

Le CESA sera terminé en 2031 et abritera plus de 700 employés du MPO, mais aussi d’Environnement et Changement climatique Canada, de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et du Conseil national de recherches Canada.

Le Centre des pêches du Golfe se trouve dans l’édifice de l’ancien Collège Notre-Dame d’Acadie. Le CESA conservera sa façade et quelques autres de ses éléments, comme des poutres.