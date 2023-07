Bientôt une nouvelle attraction touristique dans la Péninsule acadienne

Les gouvernements fédéral et provincial ont annoncé, jeudi, un financement de plus de 2,1 millions $ pour créer un centre d’interprétation sur l’île de Lamèque.

Grâce à la rénovation de deux bâtiments existants, le nouveau centre d’interprétation Carrefour Coop offrira des expériences immersives, des expositions culturelles et historiques et permettra aux visiteurs d’embarquer à bord de navires de pêche.

Selon le député fédéral d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, cette nouvelle attraction touristique va contribuer à attirer et à retenir les visiteurs dans la région.

«La Péninsule acadienne a un certain nombre d’expériences touristiques uniques à offrir aux visiteurs de la région. Ce nouveau centre d’interprétation à Lamèque s’ajoutera aux offres actuelles, ce qui générera des retombées économiques et repositionnera la Péninsule acadienne en tant que destination de choix.»

Le président de Carrefour Coop, Paul Lanteigne, affirme que la nouvelle infrastructure mettra en valeur le mouvement coopératif acadien et le rassemblement des communautés à travers ses activités.

«Le projet Carrefour Coop en est un très particulier, pour ne pas dire exclusif avec ses volets éducatif, culturel, patrimonial, récréotouristique et environnemental. Entre autres, les visiteurs seront éduqués au sujet de la pêche commerciale, ce moteur économique de la Péninsule acadienne et surtout de l’île Lamèque.»

Le gouvernement provincial a décidé d’investir 400 000$ dans le projet par l’entremise du Fonds de développement régional.

«Le Carrefour Coop servira de point d’ancrage pour les activités touristiques de la Péninsule acadienne. On retrouve dans cette collectivité plus de 200 ans d’histoire coopérative fondée sur l’industrie de la pêche. Le gouvernement provincial est heureux d’investir dans ce projet d’envergure. Il faut célébrer cette histoire et la faire connaître aux résidents et aux visiteurs», a déclaré le ministre responsable de la Société de développement régional, Réjean Savoie.

Au niveau fédéral, 968 846$ sera fourni par l’entremise de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, 500 000$ par l’entremise de Patrimoine canadien et 250 000$ par l’entremise du Fonds pour le développement des collectivités du Canada.

«L’industrie du tourisme est essentielle à l’économie de la région et soutient de milliers d’emplois et d’entreprises locales. La Péninsule acadienne est un bijou dans la province du Nouveau-Brunswick en ce qui concerne l’aspect touristique. On veut absolument investir dans ce domaine», a affirmé la ministre fédérale des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor.

Le Carrefour Coop ouvrira ses portes en mars 2024.