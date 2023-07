La promenade du sentier Fundy deviendra un parc provincial

Le gouvernement du N.-B. prendra le contrôle de la promenade du sentier Fundy, un parc qui comprend des pistes de randonnée et de vélo, situé à l’est de Saint-Jean.

La gestion et l’exploitation du parc seront transférées au gouvernement provincial le 12 décembre.

Le parc comprend une longue route sur la côte sud-est du N.-B. ainsi que des pistes cyclables, des pistes de randonnée et des belvédères.

La promenade de 2529 hectares relie les collectivités d’Alma, de St. Martins et de Sussex.

Selon la ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, Tammy Scott-Wallace, la promenade est devenue un «joyau» de la province au cours des dernières années.

La promenade est gérée par l’organisme Fundy Trail Development Authority depuis le début de sa construction en 1998.

Le président du CA de l’organisme, Andrew Dixon, se dit heureux du fait que la promenade fera partie des parcs provinciaux.

Selon lui, le parc est autosuffisant sur le plan financier. La décision de passer le flambeau au gouvernement a été prise par le comité de direction.

«Nous y avons beaucoup pensé, et nous avons conclu qu’il est maintenant le temps de faire la transition et d’intégrer la promenade du sentier Fundy à Parcs Nouveau-Brunswick.»

Il affirme que les 47 employés du parc devront à nouveau postuler pour leurs postes et que l’organisme les aidera à le faire avant de mettre la clé sous la porte.

M. Dixon affirme que les terres et les bâtiments de la promenade du sentier Fundy appartiennent déjà au gouvernement provincial et que le parc a déjà bénéficié d’investissements des gouvernements provincial et fédéral.

L’équipement de l’organisme qui gère la promenade sera donné au gouvernement provincial, et le 12 décembre, les fonds restants dans les comptes de l’organisme seront aussi donnés à la province.