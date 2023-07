Le PDG d’UNI avoue que son institution traverse une tempête

Le président et chef de direction d’UNI Coopération financière, Robert Moreau, persiste et signe. Il demeure convaincu que la transition technologique que traverse actuellement son organisation est le meilleur choix à long terme pour ses membres.

Dans son message livré lors d’un point de presse de 30 minutes tenu jeudi au siège social d’UNI à Caraquet, le PDG s’est d’abord adressé aux quelque 187 000 membres et clients d’UNI.

«Sachez qu’on vous écoute et qu’on vous comprend. Vous savez, on s’excuse pour les inconvénients. On regrette profondément les problèmes que cela aurait pu vous poser.»

Robert Moreau a expliqué le pourquoi de la transition technologique.

«Depuis 87 ans, UNI contribue à la prospérité des gens d’ici dans un contexte socio-économique qui est le nôtre. La décision de changer de plate-forme bancaire a été prise justement pour préserver l’existence de la seule coopérative financière francophone au Nouveau-Brunswick.»

Selon le numéro un d’UNI, dans le monde financier des années 2020, les services numériques en ligne sont non seulement un incontournable, mais aussi un pré-requis à la réussite à long terme de toute entreprise, tout comme la personnalisation des produits et services.

«Considérant qu’avec l’ancienne plateforme, à très court terme, il n’était plus possible pour UNI de personnaliser nos produits et services financiers, alors nous devions prendre une décision, soit de poursuivre avec la plateforme de Desjardins en consentant à diluer notre identité et le pouvoir de faire nos propres choix ou prendre notre destinée en main afin de mieux servir nos membres et clients aujourd’hui et dans le futur.»

L’organisation acadienne a choisi de préserver l’identité distinctive de la seule coopérative financière francophone au Nouveau-Brunswick.

«Je peux vous assurer que le système que nous avons mis en place est fiable, robuste et sécuritaire. Nous respectons les standards les plus rigoureux de l’industrie, et contrairement à ce qui a été rapporté, les tests ont été nombreux et rigoureux avant de procéder à toute transition. Je vous assure que cette implantation n’a pas été improvisée.»

Il a affirmé qu’en date du 20 juillet, 75% des membres ont activé leur nouvelle carte de débit.

«C’est aussi 65% de nos membres et clients qui ont activé leur profil en ligne. Soyez assurés qu’on prend le temps nécessaire avec chacun des membres et clients pour les soutenir et surtout les accompagner durant cette grande période de transition et de changement.»

Le président d’UNI a fait savoir que son organisation continue de s’ajuster et ajouter des ressources aux équipes qui accompagnent les membres et clients.

«On s’engage aussi à communiquer régulièrement, comme on l’a fait aujourd’hui.»

En fait, chaque journaliste présent à la conférence de presse a été limité à une question et sous question avant la fin du point de presse. Aucune entrevue privée avec le PDG n’a été accordée. L’organisation s’engage toutefois à partager des mises à jour régulières avec les médias.

Des défis

Robert Moreau a déclaré qu’il restait des enjeux à régler. Par exemple, le paiement des factures au guichet qui n’est toujours pas disponible, «mais ça s’en vient», a-t-il ajouté.

«On travaille sans relâche aussi pour réduire l’attente dans les points de services ou dans les centres contact-clients», a-t-il indiqué, avant d’ajouter qu’ils vont s’ajuster, au fur et à mesure, à tout imprévu rencontrés durant cette période de transition complexe.

«Je tiens à réitérer qu’on ne ménage aucun effort pour résoudre tous les problèmes. Comme organisation, nous serons seulement satisfaits lorsque 100% de notre clientèle le sera.»

Il a réaffirmé reconnaître et comprendre les inconvénients occasionnés aux membres. «Je remercie les membres, les clients, pour leur patience et leur compréhension. Je remercie aussi les employés d’UNI: vos voisins, votre famille. Ils vivent tout près de vous dans chaque ville et village. Ils travaillent sans relâche pour cette mission.»

«Nous savons aussi qu’une fois que la tempête passe, ce que nous avons choisi, ce sera le mieux pour nos membres et surtout nos communautés. C’est mieux, parce que c’est la prospérité durable.»

«Notre engagement aujourd’hui, c’est d’être maîtres chez nous, et surtout d’être meilleurs», a-t-il assuré.

Problèmes techniques

Malgré les tests rigoureux réalisés avant la transition, l’important volume des transactions a rattrapé l’organisation, surtout dans les premières journées de la transition, a informé le PDG.

«En principe, l’achalandage, ce côté-là était prévu. La prise en charge était prévue.» Par contre, le délai de traitement de certaines transactions spécifiques n’était pas prévu, ce qui a contribué à gonfler l’achalandage. Le PDG a admis que cette partie a été la plus difficile pour l’organisation.

«Le défi, c’est de servir tout le monde en même temps dans un entonnoir», a-t-il exposé.

«On fait ces changements parce qu’on a plus de gens qui veulent joindre notre mouvement. On veut se doter d’outils aujourd’hui qui vont nous permettre de finalement réaliser nos rêves adaptés à nos besoins. C’est à nous de faire nos preuves, je vous assure qu’on va les faire. On passe une tempête à l’heure actuelle, mais c’est une transition.»

Il n’a pas été possible de savoir quand exactement tout reviendrait dans l’ordre. Le PDG a mentionné que les problèmes sont réglés au cas par cas, sur une base journalière.

Desjardins: 25 millions $

«Dans nos états financiers, la partie Desjardins c’est environ 25 millions $, et ça allait augmenter», a précisé le PDG. Il a assuré que la transition actuelle ne coûterait pas plus cher.

«Oui c’est un plan financier, mais c’est un plan où l’on est maître d’œuvre chez nous. C’est surtout ça que je veux vous transmettre comme message.»