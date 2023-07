Meurtre de Kyla LaPointe: premières comparutions émotives à Moncton

Dylan Jackson, Megan Marten et Dana Mundell seront de retour en cour la semaine prochaine. Ils ont comparu mercredi dans le cadre du procès pour meurtre au deuxième degré de Kyla LaPointe, décédée le 11 juillet à Moncton.

La juge Suzanne Bernard a accepté les demandes des avocats de Mme Marten et M. Mundell pour un ajournement d’une semaine afin de pouvoir discuter du dossier avec leurs clients.

De son côté, M. Jackson a évoqué des enjeux de toxicomanie et de santé mentale qui devraient être évalués avant d’aller de l’avant, selon lui.

«Je crois que l’état d’intoxication extrême et les problèmes de santé mentale seraient pertinents dans le cadre de ce procès et de ma défense», a-t-il insisté face à la réticence de la juge, faisant réagir le public du même coup.

Ce genre de considération serait uniquement discuté lorsque l’avocat de l’accusé sera présent, lors de la prochaine séance, a tranché la juge Bernard.

«Est-on obligé de comparaître en personne?», a également demandé M. Jackson.

«Peut-on le faire par visioconférence?», a ajouté Mme Marten, précisant la pensée de son co-accusé.

La cour n’étant pas en mesure de traiter plus d’un appel vidéo à la fois, seule Mme Marten pourra profiter de cette alternative, puisqu’elle est détenue à Miramichi.

Étant incarcérés plus près, les deux hommes devront donc se présenter à nouveau, en chair et en os, à la cour de Moncton, vendredi de la semaine prochaine.

Une séance chargée

Dès son entrée dans la salle d’audience, la juge Bernard, anticipait les débordements potentiels liés à la charge particulièrement émotive des accusations.

«Je demande aux gens de garder le calme et le contrôle. Je sais que ça peut être difficile.»

Vêtus de leurs cotons ouatés oranges, MM. Jackson et Mundell ont été les premiers à se rendre au banc des accusés.

Dylan Jackson, les bras à l’intérieur du chandail, a profité des quelques pas qu’il avait à faire pour envoyer la main au public, passant celle-ci par l’ouverture du bas de son gilet, le sourire aux lèvres.

L’air un peu plus absent, Dana Mundell a imité le geste avant de s’asseoir.

Megan Marten a fait son entrée peu après, beaucoup plus sobrement. Sans chercher l’éclat, elle s’est simplement assise, les yeux rivés vers la juge, minimisant au maximum ses gestes et paroles.

M. Jackson a été de loin le plus volubile des trois accusés, s’exprimant de manière plutôt décontractée et demandant des ajustements à la cour d’un ton qui semblait davantage propice aux négociations des modalités d’achat d’une maison qu’à un procès pour meurtre.

«J’ai une requête, avait-il lancé alors que la juge annonçait l’horaire de la prochaine séance. Est-ce que nous pourrions avoir la chance de discuter entre nous, tous les trois, histoire de déterminer nos intentions?»

Des réactions discrètes, mais audibles, ont émané du public.

«Cela semble injuste que nous soyons accusés conjointement, mais que nous ne puissions pas nous asseoir et déterminer ce que nous planifions faire ensemble», a-t-il ajouté.

Semblant présager un dérapage, l’une des shérifs présentes s’est placée entre les accusés et un homme qui semblait fulminer, les mains crispées sur le dossier du banc devant lui.

Encore une fois, la juge Bernard a décliné la requête de M. Jackson.

En quittant la salle d’audience, M. Jackson a de nouveau salué le public, l’air amusé. C’est à ce moment qu’un des hommes dans la salle n’a pu s’empêcher de lui renvoyer un «Fuck off!» bien clair.

Une femme s’est mise à sangloter et l’indignation se faisait de plus en plus sentir dans l’assistance, alors que la juge s’apprêtait à sortir.

«Si une telle éruption se produit à la prochaine séance, vous ne pourrez pas demeurer dans ma salle d’audience», a-t-elle lancé en guise d’avertissement au public.

Kyla LaPointe est morte le 11 juillet, à Moncton.

Ayant eu vent d’une altercation sur la rue Belleview, la police l’a retrouvée souffrant de blessures au couteau auxquelles elle a succombé une fois rendue à l’hôpital.