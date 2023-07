Sept ans de prison pour un trafiquant de drogue

Un trentenaire de Woodstock a écopé d’une sentence de sept ans et 15 jours de prison à la suite d’une saisie de drogues et d’armes survenue en mai 2022 dans cette localité.

À sa libération de prison Timothy O’Donnell ne pourra posséder des armes à feu pendant dix ans et il devra fournir un échantillon d’ADN.

Le 25 mai 2022, vers 6h, le Groupe provincial de la réduction de la criminalité a exécuté un mandat de perquisition dans un domicile de la rue Park, à Woodstock, avec le soutien d’agents du Détachement de la vallée de l’Ouest de la GRC et de la force policière de Woodstock ainsi que de policiers du ministère de la Sécurité publique.

Lors de la perquisition, la police a saisi un fusil de chasse de calibre 12 entreposé de façon non sécuritaire, des munitions, du chasse-ours ainsi qu’un épieu de bois.

De plus, la police a saisi une certaine quantité de cocaïne, des objets associés au trafic de drogue ainsi que des biens volés.

Timothy O’Donnell a été arrêté sur les lieux. Il a ensuite été accusé de possession de cocaïne dans le but d’en faire le trafic, de possession non autorisée d’une arme à feu, d’entreposage non sécuritaire d’une arme à feu, de possession de biens criminellement obtenus et de défaut de se conformer aux conditions d’une promesse (3 chefs d’accusation).