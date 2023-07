Transport en commun: des services d’autobus et de taxibus proposés au Madawaska

IJL – Réseau.Presse – Acadie Nouvelle

Les résultats de l’étude menée par la firme Vecteur 5, au sujet de l’implantation d’un service de transport en commun dans les régions d’Edmundston, Haut-Madawaska et Première Nation Malécite du Madawaska, ont été dévoilés mercredi.

La Commission des services régionaux du Nord-Ouest, qui a le mandat de mettre en œuvre un service de transport en commun, s’inspirera des résultats de cette étude qui propose deux volets principaux, soit un service transport par autobus et un service de taxibus.

Le projet de transport en commun devrait se déployer en quatre étapes. Selon le représentant de la firme spécialisée en gestion du transport collectif, Guillaume Lafrenière, cela permettra de mieux gérer l’achat des véhicules nécessaires, l’embauche de conducteurs, etc.

Selon les phases du projet identifiées par Vecteur 5, le service d’autobus devrait être celui qui sera mis en branle en premier. Le projet proposé assurera quotidiennement, à raison de trois trajets aller-retour entre Edmundston et le Haut-Madawaska, une liaison d’environ 48 kilomètres entre les principaux pôles de déplacements des deux villes.

Une soixantaine d’arrêts ont été suggérés, comprenant, par exemple, le secteur commercial de la rue Victoria (Walmart et les environs) l’Hôpital régional d’Edmundston, les campus de l’Université de Moncton et du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, les usines Nadeau Fermes avicoles et Sunnymel dans le Haut-Madawaska.

L’étude propose un circuit fixe fonctionnant selon un horaire précis, à l’image des services de transport urbain des grandes villes. L’autobus devrait avoir de 16 à 24 places.

Dans le cas du service de taxibus, il devrait être développé dans les trois phases subséquentes et dédié essentiellement aux déplacements dans la ville d’Edmundston.

D’après l’étude, ce service sur demande sera facilité par divers points d’arrêts dans tous ses secteurs, comme le centre-ville, ainsi que les quartiers Saint-Jacques, Saint-Basile et Rivière-Verte. Environ 200 points d’arrêt ont été identifiés par Vecteur 5.

Des circuits sur mesure ont été proposés et nécessiteront l’utilisation de véhicules de plus petite taille comme des minifourgonnettes de 7 à 14 passagers.

Les gens devront, par téléphone ou à l’aide d’une application mobile, réserver un moment où ils voudront utiliser le service au sein d’un horaire établi selon la zone ciblée. Un service personnalisé sera aussi offert aux personnes en situation de handicap.

Selon l’étude, les deux services devraient être utilisés de façon complémentaire pour permettre aux gens de se déplacer sur l’ensemble du territoire d’Edmundston et du Haut-Madawaska. Les deux services auraient d’ailleurs des points d’accès commun.

Dans cette étude, on a prévu un coût de 3$ à 5$ par déplacement, avec la possibilité, pour ceux qui l’utilisent plus fréquemment, d’acheter des cartes ou des laissez-passer afin de réaliser des économies.

Selon la coordonnatrice en transport au sein de la CSRNO, Stéphanie Beaulieu, il reste évidemment plusieurs détails à analyser. Au cours des prochains mois, il sera donc question d’évlaluer les différentes options en ce qui concerne le financement, la création de partenariats, l’achat de véhicules et d’équipement, ainsi que la promotion.

Pour l’instant, le coût total du projet n’a pas encore été dévoilé. On ne sait pas non plus à quel moment le premier autobus roulera sur les routes du Madawaska.

«C’est sûr que dans l’étude, il y a un budget qui est proposé, mais l’étude a été faite en 2022. On sait qu’avec l’augmentation du coût de la vie, ça peut représenter plus alors on ne peut pas s’avancer (avec des chiffres). Tout de suite, on est à la recherche de soumissions, de fournisseurs et de tout ce dont on a besoin. D’ici un mois ou deux, on devrait avoir un budget plus clair.»

Selon Mme Beaulieu, les frais aux usagers ne seront toutefois pas suffisants pour financer l’ensemble de ce nouveau réseau de transport collectif.

«Ça représente environ de 10 à 15% du budget opérationnel, donc c’est là que les autres sources de financement entrent en ligne de compte.»

Notons qu’une étude du genre est aussi en cours dans les régions de Grand-Sault, Vallée-des-Rivières et Saint-Quentin, l’objectif étant de mettre en place un système de transport en commun dans l’ensemble du Nord-Ouest.

«Ce sera sensiblement la même recherche qui va être faite et on devrait avoir des résultats en décembre 2023 ou en janvier 2024», a précisé Stéphanie Beaulieu.