Un garçon de 8 ans sauve sa grand-mère en composant le 911

Le 24 juin, Maïk Blanchette passait du temps chez sa grand-mère comme il le fait pratiquement tous les samedis. Il était loin de se douter qu’il allait devoir poser un geste héroïque ce matin-là en sauvant sa grand-mère qui a été victime d’un malaise.

L’enfant âgé de 8 ans, originaire de Rivière-Verte, a été dès son jeune âge sensibilisé à l’importance de connaître certains numéros de téléphone, comme le 911, en cas d’urgence.

Sa mère, Brigitte Blanchette, raconte que, à l’âge de 3 ans, on a commencé à lui apprendre les numéros de cellulaire des parents, ainsi que le 911.

«On savait qu’il allait chez sa mémère et qu’il était seul avec elle. Des fois, il était seul avec moi ou son papa, alors on lui disait souvent que, s’il arrivait quelque chose, de composer le 911 et d’appeler maman ou papa. Ç’a porté ses fruits.»

«On l’a éduqué, mais on ne savait pas s’il allait pouvoir le mettre en pratique. On a vu qu’il agissait. C’est réconfortant pour nous autres aussi.»

Il a mis ses connaissances en pratique cette journée-là lorsque sa grand-mère Nicole Blanchette a commencé à éprouver un malaise lorsqu’elle coupait son gazon. Il faisait très chaud à ce moment. Comme elle a été victime d’une petite crise cardiaque par le passé et que les symptômes étaient similaires, celle-ci croyait être aux prises avec un problème similaire.

Selon ce que raconte la mère de Maïk, elle s’est ensuite rendue à la salle de bain où elle a été prise de vomissements.

«Elle est revenue, mais elle n’a même pas pu se rendre, elle a été malade de nouveau et elle a dit (à Maïk) de composer le 911. Il a appelé le 911, il connaissait l’adresse, il a pris le cellulaire et il a fait ça comme un grand. Il a répondu à toutes les questions.»

Grâce à la présence d’esprit du jeune garçon, les ambulanciers ont pu emmener la dame rapidement à l’hôpital pour qu’elle puisse recevoir des soins. Elle a obtenu son congé plus tard en soirée.

«Les ambulanciers aussi ont vu qu’elle avait des symptômes de crise cardiaque. À l’hôpital, on a constaté qu’elle était déshydratée, alors ça pouvait être ça. Ils ne sont pas tout à fait sûrs, mais comme elle est à risque de faire une crise du genre, c’est sûr qu’elle était nerveuse de ça.»

«Elle n’était pas capable de contacter le 911 elle-même alors il y avait un problème. Une chance que Maïk était là, car ç’aurait pu être pire.»

Pour ce qui est de Maïk, l’urgence du moment ne l’a pas effrayé, même si après coup, il a eu peur de perdre sa grand-mère qu’il affectionne beaucoup.

«C’est sûr qu’il était sur l’adrénaline, mais par après, il est venu me voir et il m’a dit qu’il ne pourrait pas aller chez mémère samedi prochain parce qu’elle était à l’hôpital. Il a commencé à pleurer, alors il a fallu faire du débriefing avec lui. On lui a expliqué qu’elle allait être correcte, on l’a félicité et tout ça.»

Sa grand-mère est allée le voir le lendemain pour lui donner un gros câlin et le remercier de son aide. Évidemment, il a recommencé à faire ses petites visites hebdomadaires depuis.

Pour souligner son geste, la Ville d’Edmundston l’a choisie comme Étoile communautaire du mois de juillet. Il est d’ailleurs très content d’avoir reçu cette marque de reconnaissance.

«Il n’arrête pas de me dire, à la blague, qu’il n’a pas encore eu son étoile (rires). Tu vois dans son visage qu’il est impressionné par tous les commentaires qui ont été écrits. Je lui montrais qu’il allait probablement apprendre à d’autres enfants comment c’est important (de savoir ce qu’il sait). Il est vraiment sur un nuage tout de suite», a mentionné Mme Blanchette.